“Nisi ti ja sam” pjevaju Remi i Shot u novom singlu Elementala

Elemental se drži obećanja! Samo dva mjeseca od singla “Srce moje”, bend servira novu pjesmu “Nisi ti ja sam”, sasvim drugačiju i pomaknutu.

Ovaj put otvara priču o emocionalnoj toksičnosti u odnosu koja ne dolazi odjednom, nego “svaki dan pomalo”, nevidljivo, u pauzama između rečenica i pogleda. To je odnos koji je nekome možda samo težak period, a nekome put prema slobodi – i o promjenama za koje ne znamo jesmo li ih sami odabrali ili su nam se samo dogodile, te napetosti između slobode i kontrole, ljubavi i manipulacije, tijela i uma.

Pjesma možda na prvu zvuči kao lagani pop-disco komad o promjeni u odnosu, ali prateći videospot uranja duboko u psihološki sloj svakodnevice – onaj koji rijetko priznajemo, ali svi poznajemo – tihi unutarnji kaos koji se nakuplja polako, bez eksplozije, ali s ozbiljnim posljedicama. Sasvim je u redu povremeno ne biti dobro, a takvo priznanje tada je prvi korak prema nečemu puno iskrenijem.

Spot je ponovno režirao Kandžija, reper i redatelj, koji je uhvatio ideju svijeta u kojem se sve kreće pomalo ukrivo. Ples Laure Vojnović postaje jezik prešućenog, a boje prenose ono što riječi ne mogu dovoljno naglasiti. “Nisi ti ja sam” nije pjesma koja traži objašnjenje, već više dolazi kao ogledalo u kojem svatko prepoznaje ono što ga trenutačno tiho izjeda iznutra. Ponekad je iskrenost najveći čin hrabrosti – priznati: nije do tebe, do mene je. To je tiha odluka da se više ne ostaje u ulozi žrtve.

"Najgore što si možeš priuštiti je ostati u odnosu koji ti više ne služi. Treba velika hrabrost za promjenu, netko treba prvi reći da je car gol. Shot i ja smo takvi ljudi, uvijek pozivamo na promjenu - bila ona intimna ili društvena. Ako nešto više ne radi, mijenjaj! Mijenjaj se! I nitko nije kriv, jer u igri krivice svi gube. Ova pjesma zove na pokret – ritmom na pokret tijela, a tekstom na pokret s mrtve točke", objašnja Remi.

U zlatnom dobu disca, iza šljokica i stroboskopa, na plesnom se podiju tražila sloboda od stvarnosti, gdje je bilo moguće izraziti sebe bez straha od marginalizacije. Spot “Nisi ti ja sam” koristi tu istu logiku, ples dolazi kao bijeg i terapija, a estetika kao sredstvo preživljavanja. Sjajem se prekriva raspad, a euforija postaje maska boli, i dok glazba svojim ritmom navodi tijelo da se pomakne, kamera otkriva što je zapravo u pozadini pokreta i prenosi još jednu poruku: ne moraš vrištati da bi se znalo da boli. Nije to samo retro estetika – to je refleksija onoga što se danas događa.

Uz pjesme “Usta na usta” i “Srce moje”, “Nisi ti ja sam” dolazi kao još jedan singl kojim Elemental najavljuje svoj deveti studijski album “Dobra djeca”, čije se objavljivanje očekuje uskoro.