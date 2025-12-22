Nikolina Kovač: 'Ako budem s Milicom Todorović u rodilištu, rado ću joj dati savjet'

Bosanskohercegovačka pjevačica Nikolina Kovač (35) i njezin suprug Saša Kapor (40) ovih su dana viđeni u prednovogodišnjem shoppingu, no ovaj put povod je bio poseban: kupovina potrepština za bebu koja uskoro stiže na svijet. Nikolina je priznala kako još uvijek nisu uredili dječju sobu jer su, zbog obaveza oko dvoje starije djece, sve ostavili za zadnji tren, piše Blic.

"Još nismo pripremili prostor za bebu. Uz sve obaveze oko djece, sve smo odgađali do posljednjeg trenutka. Doći će mi mama u pomoć. Ne bih voljela ispaštati jer mi je karijera trenutno u lijepoj fazi", ispričala je Nikolina.

U kontaktu s Milicom

Otkrila je i da je u stalnom kontaktu s pjevačicom Milicom Todorović (35), koja bi također uskoro trebala roditi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Naši termini su jako blizu, razlika je možda desetak dana. Ako se zatek­nemo zajedno u rodilištu, rado ću joj dati koji savjet kao iskusnija mama. Čujemo se i dopisujemo, Milica se osjeća odlično, pogotovo kako trudnoća odmiče. Tada tek u potpunosti osjetiš da si trudna, ali sve je to normalno", rekla je.

U dobrom raspoloženju

Saša Kapor se pritom prisjetio jedne simpatične situacije iz Nikolinine trudnoće koja ih je oboje nasmijala, prenosi Blic.

"Nema bježanja iz kuće. Ja napravim krug i vratim se. Jednom sam otišao raditi, a stiže mi dugačka poruka, pravi roman. Čitam i na kraju joj napišem: 'Volim te.' Ona mi odgovara: 'Saša, ozbiljna sam.' Ja joj napišem: 'I ja sam, ljubavi'", ispričao je kroz smijeh.

Nikolina je nedavno otkrila i da je trudnoću u početku skrivala.

"Iako mislim da je to gotovo nemoguće, smatrala sam da prvo treba biti siguran pa tek onda dijeliti takve vijesti. Imala sam jake mučnine i bilo je trenutaka kada mi stvarno nije bilo do ničega" priznala je Nikolina.