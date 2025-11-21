Milica Todorović namjerava samostalno odgajati dijete, a identitet partnera ne otkriva

Srpska pjevačica Milica Todorović (35) trenutačno je u potpunosti posvećena pripremama za dolazak svoje prve bebe, a, kako za Informer tvrdi izvor blizak pjevačici, sve prolazi uglavnom sama, bez partnera uz sebe.

Milica Todorović već mjesecima uspješno izbjegava iznošenje privatnih detalja u javnost. Svoju vezu drži podalje od očiju javnosti, bez fotografija, bez izjava i bez komentara.

Sama ide na preglede

Njezina svakodnevica ispunjena je odlascima u kupovinu, opremanjem dječje sobe i redovitim kontrolama kod liječnika. Milica, koja se proslavila pobjedom u glazbenom natjecanju "Zvezde Granda" te se danas ubraja u najpopularnije pjevačice na ovim prostorima, navodno je čvrsto odlučila da sama preuzme sve obaveze oko djeteta.

"Milica je odlučila da sve obaveze oko djeteta sama preuzme. Ne želi ovisiti ni o kome i želi svom djetetu pružiti toplinu i sigurnost na način za koji ona vjeruje da je ispravan. Svaki slobodan trenutak koristi za pripreme, sama ide na preglede, sama bira stvari za sobu i redovito odlazi u kupovinu. Za nju je ovo novi početak i, iako je zahtjevno, uživa u svakom trenutku i ponosna je na to što sve uspijeva sama", rekao je izvor blizak pjevačici za Informer.

'Nema razlog za skrivanje partnera'

Dodaje i da Milica nema potrebu skrivati identitet oca djeteta, ali da je donijela svjesnu odluku da ga ne izlaže javnosti. "Milica bi, da je htjela, odavno predstavila oca svog djeteta jer nema razloga za skrivanje, ali kako planira bebu odgajati sama, odlučila je da to ne učini. Najvažnije joj je da djetetu pruži stabilno i mirno okruženje, a sve ostalo, kako i sama često kaže, smatra svojom privatnom odlukom", ističe izvor.

Kako doznaju regionalni portali, a prenosi Mondo, pjevačica trudničke dane provodi na relaciji Beograd – Kruševac, gdje joj veliku podršku pružaju obitelj i najbliži prijatelji.

