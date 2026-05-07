Mario Roth o roditeljima, Jozinoviću i pitanjima za ženidbu: 'Prešao sam 500 km zbog ljubavi'

Radijska postaja Happy FM predstavila je novu emisiju "SHOWtime", koja svakog tjedna donosi razgovore s istaknutim imenima iz svijeta glazbe, glume, sporta i javnog života. U prvoj epizodi voditelj Ivo Šarić ugostio je Marija Rotha, frontmena grupe Vigor. U otvorenom razgovoru, popularni glazbenik je pričao o nadolazećoj pjesmi, odnosu s roditeljima, ljubavnom životu te novom fenomenu na sceni.

Rođeni Osječanin u Vigor je stigao još kao srednjoškolac, a majka i otac bili su iskreni vjetar u leđa.

"Roditelji su mi uvijek bili velika podrška, ali i dobra, iskrena kritika, i naravno da se danas vesele svemu što sam postigao. U početku su smatrali da bih, nakon završene srednje škole, trebao pronaći 'sigurniji' put. Ipak su dolazili iz sustava u kojem je sigurnost značila stalan posao. Imao sam sreću da su mi dopustili da vikendom pjevam i zarađujem svoje prve novce, a da se tijekom tjedna školujem", prisjetio se.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Vječno zahvalan Mario, svoje će najmilije uskoro odvesti na putovanje u Pariz: "Ove godine vodim roditelje u Disneyland, na četiri dana. Htio sam da u tim godinama dožive nešto lijepo. To će biti moj poklon mami za Majčin dan, a tati za Dan očeva."

A što je ono najbolje što je naslijedio od njih?

"Pedantnost sam naslijedio od mame, a od roditelja sam naučio da se ljudi ne mjere po imenu, podrijetlu, vjeri ili naciji, nego po tome kakvo srce nose u sebi", priznaje.

Danas je u jednom od najpopularnijih glazbenih sastava u Lijepoj Našoj, koji je veliku popularnost stekao 2013. s pjesmom "Još fališ": "Miroslav Škoro bio je među prvima koji nam je pružio priliku i podršku, prepoznao je da bi nešto moglo biti od nas. Sjećam se i da nas je Igor Delač nazvao i rekao 'da se nešto kuha i da moramo reagirati', a podršku je uvijek davala i Jelena Rozga."

Posebno emotivno govorio je o susretu s Jasminom Stavrosom: "Upoznali smo se u Kanadi, iako smo se ranije znali iz viđenja. Tamo smo imali naš prvi veliki koncert, a on je bio gost grupi Vigor, iako bi bilo logičnije da smo mi njemu gostovali. Sjećam se da sam roditeljima rekao koliko je život neobičan, odrastao sam slušajući njegovu glazbu, a sada on gostuje na našem koncertu. Od tada me zvao 'sine moj' i bio je iskreno oduševljen načinom na koji radim."

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Roth ističe da podržava rad mladih kolega, posebno mu se dopadaju Grše, Miach, ali i Jakov Jozinović.

"Jakov ima prekrasnu emociju u pjevanju, odličan scenski nastup i veliku karizmu. Mislim da je ta generacija trebala i zaslužila svog heroja. Želim mu puno sreće i uspjeha - trebat će mu, jer showbiz je predivan, ali donosi i puno nespavanja, putovanja i stresa. Drago mi je da je nova generacija dobila svog 'Supermana'", iskreno će Mario.

Za "SHOWtime" je progovorio i o ljubavi te poručio da je u sretnoj vezi. "Nerviraju li te pitanja o braku ili ih ignoriraš?", upitao ga je voditelj Ivo.

"Ne živciraju me takva pitanja. Postoje stvari koje je pristojno pitati i one koje nije. Ne znam spada li pitanje o braku u ovu drugu kategoriju", kaže.

"Vjerujem u ljubav, u osjećaje, u emociju i lojalnost - u sve ono što nosi predznak ljubavi. U to, naravno, spada i brak", dodao je.

A što je najromantičnije što je napravio zbog ljubavi?

"Vozio sam 500 kilometara samo da bismo se vidjeli na 20 minuta", otkrio je.

Vigor nastavlja s brojnim nastupima, a u pripremi je i ljetni hit.

"U posljednje dvije godine napisao sam 10 novih pjesama za nas, a u planu je i novi album. Napisao sam i jednu pjesmu za moju dragu Mineu i mene, odnosno za naš duet, kao i za još nekoliko izvođača. Nova bi pjesma trebala izaći za otprilike dva mjeseca. Bit će to prava ljetna pjesma, pravi ljetni đir. Zvat će se 'Kao Tequila' i to je sve što zasad mogu otkriti", poručio je Roth.