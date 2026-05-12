POSEBNA OBLJETNICA /

Marija Šerifović podržala grupu Lavina pred nastup na Euroviziji

Marija Šerifović podržala grupu Lavina pred nastup na Euroviziji
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Marija Šerifović oglasila se neposredno uoči prvog polufinala Eurovizije 2026. i pružila javnu podršku grupi Lavina koja večeras nastupa s pjesmom 'Kraj mene'

12.5.2026.
20:58
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Srpska glazbenica Marija Šerifović (41) oglasila se na društvenim mrežama neposredno uoči početka prvog polufinala Eurovizije 2026. godine, gdje se večeras za ulazak u finale natječe i grupa Lavina, koja nastupa pod rednim brojem 15.

Foto: Marija Šerifović/ Instagram/ Screenshot

U svojoj objavi pjevačica je pružila javnu podršku predstavnicima, uvjerena da će osigurati plasman u završnicu natjecanja. Naglasila je kako se hrabrost ne mjeri godinama, već srcem, čime je dodatno ohrabrila izvođače uoči njihovog nastupa.

"Hrabrost se ne mjeri godinama, nego srcem", napisala je.

Zanimljivo je i da se upravo na današnji datum, 12. svibnja 2007. godine, Marija Šerifović okrunila pobjedom na Euroviziji, što je i dalje jedan od najznačajnijih trenutaka u povijesti srpskog sudjelovanja na tom natjecanju.

Grupa Lavina večeras izvodi pjesmu "Kraj mene”, a nastupaju kao posljednji po redu.

