Lorde ponovno stiže u Hrvatsku! Još dva velika glazbena imena pripremaju spektakl u Puli i Zagrebu

Lorde, jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije i Novozelanđanka hrvatskih korijena, vraća se u Hrvatsku i to u pulsku Arenu 18. kolovoza 2026.

Povratak se događa četiri godine nakon što je rasprodala dva koncerta na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila i to u samo 2 minute. Ovoga puta Lorde dolazi u pulsku Arenu u sklopu velike svjetske Ultrasound turneje. Novozelandska alter pop umjetnica u prekrasnom amfiteatru podsjetit će na na neke od svojih mega hitova, ali i predstaviti aktualno studijsko izdanje “Virgin”.

U nešto više od desetljeća karijere Lorde je svojim pjesmama promijenila pop zvuk, a zbog svojih iskrenih i introspektivnih tekstova često ju se proziva heroinom Gen Z generacije. Lorde trenutno broji 18 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, kao i 18 milijardi streamanja. Višestruka dobitnica Grammyja jedna je od najmlađih izvođačica koja je osvojila međunarodne ljestvice. Magazin Time ju je svojevremeno proglasio jednom od najutjecajnijih tinejdžerica na svijetu, našla se i na Forbesovoj listi 30 nautjecajnijih mlađih od 30 godina, na naslovnici Rolling Stonea, te je nastupala uz Nirvanu na Rock and Roll Hall of Fame ceremoniji 2014. godine.

Punim imenom Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, Lorde je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, a sama posjeduje dvostruko državljanstvo. Od kada se pojavila na sceni kao 16-godišnjakinja 2013., s tada najvećim hitom godine “Royals”, Lorde pomiče granice alter popa i uspijeva ostati na vrhu igrajući po svojim pravilima. Ne koristi društvene mreže, rijetko se promotivno pojavljuje, te između albuma uzima duže pauze.

Nenametljivo je postala glas cijele generacije sa svojim debijem “Pure Heroine”, a album je prodan u trostrukoj platinastoj nakladi i osvojio dva Grammyja. Singl “Royals” postigao je rekordnu slušanost, a slijedili su ga i singlovi “Tennis Court” i “Team”. Lorde je postala najmlađa izvođačica, i jedina s Novog Zelanda, koja je zasjela na prvo mjesto Billboardove ljestvice sto najboljih od 1987. godine.

Drugi album “Melodrama”, sa singlovima poput “Green Light” ili “Perfect Places”, debitirao je na prvom mjestu Billboardove ljestvice 200 albuma, na prvom mjestu u 45 zemalja i osvojio Grammy nominaciju za album godine, a Rolling Stone ga uvrštava na popis najboljih albuma svih vremena. Nasljednik “Solar Power”, dugoočekivani povratak diskografskoj aktivnosti, po objavi je zasjeo na vrhove mnogih ljestvica dok ga mediji poput NME-a nazivaju očaravajuće uspješnim albumom majstorice svog zanata. Aktualni hvaljeni album “Virgin”, koji kroz synth-pop propituje zrelost i identitet, donio je singlove "What Was That", "Man of the Year" i "Hammer", a s novim izdanjem se otisnula na globalnu turneju povodom koje se vraća i u Hrvatsku.

Nakon što je tijekom prošle turneje pomno birala lokacije na kojima želi svirati, Lorde i ovoga puta dolazi u možda i najljepši koncertni prostor kojeg ovaj dio Europe ima. Pulska Arena ugostit će pop ikonu usred ljeta, a bit će to zasigurno jedno do najvažnijih inozemnih gostovanja ove godine.

Ulaznice su u prodaji od petka 30. siječnja 2026. Cijene su parter stajanje 68 eura, tribina slobodno sjedenje 83 eura i travnjak stajanje 55 eura. Ulaznice će u prodaji biti u sustavima CoreEvent i Eventim, a fizičke ulaznice u Rockmarku, Dirty Old Shopu i Dallas Music Shopu RIjeka.

Australske electro-pop ikone Empire Of The Sun dolaze na zagrebačku Šalatu u srijedu 10. lipnja 2026.

Dvojac koji stoji iza nekih od najupečatljivijih hitova zadnja dva desetljeća u Europu se vraća u sklopu Ask That God turneje koja prati istoimeni album. Pjesme poput "Walking on a Dream” i “We Are the People” obilježile su pop kulturu, a Empire Of The Sun iznova iznenađuju svojim nastupima uživo i scenskom pojavom. Stadion Šalata, omiljeni zagrebački prostor na otvorenom, tako će ugostiti globalne pop zvijezde čije gostovanje je zasigurno jedno od najvažnijih ove godine.

Spajajući zvuk, umjetnost i brojne mitove, Empire Of The Sun objavljuju albume koji uvode u njihov maštoviti i obojani svijet kojeg redovito pokazuju na pozornici. Dvojac kojeg čine Luke Steele i Nick Littlemore neki su od najvećih glazbenih vizionara. Od debija “Walking On A Dream” prometnuli su se u globalnu senzaciju, a istoimeni singl postao je svojevrsna himna generacije koja i dalje inspirira s optimimizmom.

Diskografija broji četiri hvaljena albuma, milijarde streamova i brojne remikseve, a njihov konceptualni pop, prepoznatljivi vizualni izričaj, upečatljivi video spotovi i kostimirani nastupi zavrijedili su im platinaste naklade diljem SAD-a, UK-a i Australije. Od debija i kozmičkog albuma “Ice on the Dune” preko futurističkog “Two Vines”, kao i najnovijeg “Ask That God”, Empire Of The Sun prodali su 5 milijuna albuma, nakupili više od 6 milijardi streamova, osvojili brojne nagrade i zacementirali poziciju jedne od najinovativnijih kreativnih grupa 21. stoljeća.

Aktualni album “Ask That God” prvo je izdanje nakon osam godina, a singlovi poput “Changes”, “Cherry Blossom” i “Music On The Radio” spajaju egzistencijalne teme, maštovite svjetove i synth-pop. Nakon što su u prvom dijelu turneje rasprodali brojne nastupe u sjevernoj Americi, dvorane diljem Europe, od Londona, Pariza do Barcelone, nastupali na festivalima poput Lollapalooza Brazil, Empire Of The Sun iznova pokazuju zašto su jedni od vizualno najupečatljivijih i glazbeno najprepoznatljivijih izvođača.

Publiku na koncertima uvode u svoj svijet spektakularnih vizuala, produkcije, kao i teatralnih izvedbi između mašte i realnosti. Nastup Empire Of The Sun na zagrebačkoj Šalati bit će prilika doživjeti hitove poput “Walking On A Dream”, “We Are The People”, “Alive”, “DNA”, “Way To Go” ili “High and Low”, kao i pjesme s novog albuma, dok bend najavljuje nezaboravni nastup koji će vas u potpunosti obuzeti.

Prve ulaznice po cijeni od 46 eura u prodaju kreću u petak, 30. siječnja 2026. u 10:00 u sustavu Core Event.

Kultni njemački glazbenici Kraftwerk donose svoju Multimedia tour u pulsku Arenu u utorak 28. srpnja 2026.

Na ekskluzivnom sjedećem koncertu Kraftwerk će kroz gotovo dva sata predstaviti retrospektivu svog rada i impresivne karijere koja traje više od pet desetljeća. Pulska Arena i jedan od naših najljepših koncertnih prostora tako će usred ljeta ugostiti grupu koja slovi za pionire elektroničke glazbe.

Nakon što su odsvirali brojne koncerte po svijetu, na red je došla i međunarodna turneja koju donose i u Hrvatsku. Kraftwerk u povijesni amfiteatar donosi elektroničku glazbu, računalne animacije i fuziju koncerta i umjetnosti, što njihove nastupe opisuje kao pravi “Gesamtkunstwerk” - potpuno umjetničko djelo.

Kao multimedijalni projekt Kraftwerk je nastao 1970. godine kada su Ralf Huetter i Florian Schneider postavili Kling Klang Studio u njemačkom Düsseldorfu gdje su i producirali sve albume. Do sredine 70-ih grupa je postala međunarodno poznata zbog svog revolucionarnog elektroničkog zvuka. Kraftwerk od tada drži kultni status zahvaljujući stalnom eksperimentiranju s robotikom i raznim tehničkim inovacijama, a njihova futuristička vizija glazbe stvorila je soundtrack za 21. stoljeće.

Nakon što su Kraftwerkovi 3-D koncerti obišli mjesta kao što su MoMA muzej u New Yorku, Operu u Sydneyju, Tate Modern muzeja u Londonu ili berlinsku Neue National Galerie, vrijeme je za retrospektivu njihovog glazbenog kataloga.

Pulska Arena, možda i najljepši koncertni prostor kojeg ovaj dio Europe ima, bit će savršena lokacija za doživjeti presjek karijere kultnih glazbenika elektroničke glazbe.

Ulaznice po cijeni od 56 do 92 eura, ovisno o sektoru unutar Arene, u prodaju kreću u srijedu, 28. siječnja 2026. u 20:00 kroz sustav Eventim.