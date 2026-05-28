Uspjeh o kojem bruji cijela regija: Lelekice dominiraju na svjetskim top ljestvicama

Ovogodišnje hrvatske predstavnice na Eurosongu, ženski pop-folk sastav Lelek, ostvarila je novi međunarodni uspjeh nakon što je njihova pjesma Andromeda debitirala na prestižnoj britanskoj top ljestvici UK official Singles Chart Top 100. Time je "Andromeda" postala prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikad našla među 100 najslušanijih singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Grupa Lelek se ovim rezultatom pridružila legendarnom glazbenicima Ivi Robiću te Baby Lasagni. Postale su tako treći hrvatski izvođač u povijesti koji je uspio ući na UK Singles Chart.

Prvi hrvatski ženski izvođač u UK Top 100

Isto tako, glazbenice su se uspjehom pohvalile i na svom Instagramu, gdje su istaknule još jedan važan podatak. "Ujedno smo prvi ženski izvođači i prvi sastav iz cijele regije koji je ušao na UK Top 100 ljestvicu", istaknule su.

Prema podacima Official Charts Companyja, 'Andromeda' je debitirala na 97. mjestu Official Singles Sales Charta te na 92. mjestu Official Singles Downloads Charta. Official Singles Sales Chart službena je britanska ljestvica koja prati fizičku i digitalnu prodaju pjesama, bez streaminga sa servisa poput Spotifyja i Apple Musica, zbog čega se često smatra jednim od pokazatelja stvarne podrške publike izvođačima.

Podsjetimo, u finalnoj večeri jubilarnog 70. izdanja Eurosonga nastupile su 13. po redu od ukupno 25 zemalja. Scenski nastup pratile su prepoznatljive tetovaže, dramatičan vizualni identitet te tamnocrveni kostimi koji su se razlikovali od onih s glazbenog natjecanja Dora. Članice grupe svojedobno su izjavile kako su iznimno zadovoljne plasmanom te da im je primarni cilj bio prenijeti emociju publici, a ne opterećivati se kalkulacijama i plasmanom.