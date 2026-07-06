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LJETNE VEČERI /

Krk postao oaza glazbe: Jala Brat i Buba Corelli oduševili publiku, a već 8. srpnja stiže Nucci

Krk postao oaza glazbe: Jala Brat i Buba Corelli oduševili publiku, a već 8. srpnja stiže Nucci
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Foto: PRESS

Nakon uspješnog početka ljetne koncertne sezone, Diamond je nastavio niz vrhunskih glazbenih događanja spektakularnim nastupom Jale Brata i Bube Corellija. Prepun klub, vrhunska atmosfera i tisuće rasplesanih posjetitelja još su jednom potvrdili zašto je Diamond nezaobilazna ljetna destinacija za ljubitelje najboljih regionalnih koncerat

6.7.2026.
10:43
Milena Dražić
PRESS
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Diamond Club powered by Mint nastavlja ispisivati još jedno nezaboravno ljeto ispunjeno vrhunskim koncertima, a proteklog vikenda publika je imala priliku uživati u jednom od najiščekivanijih nastupa sezone. Regionalne glazbene zvijezde Jala Brat i Buba Corelli priredili su večer za pamćenje pred publikom koja je ispunila klub do posljednjeg mjesta i tijekom cijelog koncerta uglas pjevala njihove najveće hitove. Zbog velikog interesa za ovim dvojcem, zakazan je još jedan njihov koncert i to za 11.kolovoza.

Krk postao oaza glazbe: Jala Brat i Buba Corelli oduševili publiku, a već 8. srpnja stiže Nucci
Foto: PRESS

Od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje koncert prepun energije. Hitovi poput "Ona'e", "Balenciaga", "Mafia", "Karantin" i brojni drugi pretvorili su Diamond Club u najveći plesni podij na otoku Krku. Uz impresivnu produkciju, vrhunske svjetlosne efekte i prepoznatljivu energiju izvođača, atmosfera je trajala do ranih jutarnjih sati, a brojni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva još su jednom potvrdili kako je Diamond jedno od najtraženijih mjesta za ljetne izlaske na Jadranu.

Sjajan odaziv publike i još jedna rasprodana koncertna večer najbolja su najava nastavka bogatog ljetnog programa koji Diamond i ove godine priprema za svoje goste. Nakon nastupa Jale Brata i Bube Corellija, publiku već za nekoliko dana očekuje novo veliko glazbeno ime regionalne scene.

Već 8. srpnja na pozornicu Diamonda stiže Nucci, jedan od najpopularnijih izvođača nove generacije čiji hitovi broje milijunske preglede i pune koncertne prostore diljem regije. Pjesme poput "Bebo", "Crno oko", "Automati", "Zovite doktore" i brojni drugi hitovi učinili su ga jednim od najtraženijih izvođača današnjice, a njegov koncert na Krku već sada izaziva velik interes publike.

Krk postao oaza glazbe: Jala Brat i Buba Corelli oduševili publiku, a već 8. srpnja stiže Nucci
Foto: PRESS

S obzirom na atmosferu koja je obilježila nastup Jale Brata i Bube Corellija, očekuje se da će i Nucci prirediti još jednu koncertnu večer za pamćenje. Organizatori stoga pozivaju sve ljubitelje vrhunskih partyja i dobre glazbe da svoje ulaznice osiguraju na vrijeme.

Diamond i ovog ljeta nastavlja potvrđivati svoju poziciju jedne od najatraktivnijih koncertnih i nightlife destinacija na Jadranu. Ako je suditi prema dosadašnjem dijelu sezone, publiku očekuje još mnogo večeri ispunjenih vrhunskom glazbom, odličnom atmosferom i nastupima najvećih regionalnih zvijezda. Tijekom ljeta na pozornicu Diamonda stižu neka od najvećih regionalnih glazbenih imena, među kojima su Jelena Rozga, Jakov Jozinović, Željko Joksimović, Lepa Brena, Senidah, Džejla Ramović, Grše, Nucci, Sergej Ćetković, Željko Samardžić i brojni drugi izvođači.

Jala BratBuba CorelliKoncert
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