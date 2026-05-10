Drama prije polufinala: Izrael prekršio pravilo, EBU odmah reagirao

Europska radiotelevizijska unija (EBU) izdala je službeno upozorenje izraelskom javnom servisu KAN nakon što su se na društvenim mrežama pojavili promotivni videozapisi u kojima se gledatelje poziva da više puta glasaju za izraelskog predstavnika Noama Bettana na ovogodišnjem Eurosongu.

Sporna kampanja izazvala je reakcije eurovizijskih fanova i otvorila pitanje poštuju li se nova pravila natjecanja uvedena upravo kako bi se ograničio utjecaj organiziranih promotivnih akcija na glasanje publike.

Direktor Eurosonga Martin Green potvrdio je da je EBU reagirao odmah po objavi videa.

"U petak, 8. svibnja, upozoreni smo na videozapise s uputom na ekranu da se 'glasa 10 puta za Izrael', koje je objavio izvođač koji predstavlja KAN. U roku od 20 minuta kontaktirali smo izraelsku delegaciju i zatražili da odmah zaustave svaku distribuciju tih videozapisa te da ih uklone sa svih platformi. Odmah su postupili po tom zahtjevu", rekao je Green.

Israel’s Eurovision 2026 singer is doing promotional advertisements for Semi Final 1 this year in the languages of Azerbaijani, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Maltese, Portuguese, Spanish, Swedish, and Ukrainian.



U videima, koji su se širili na više jezika, Bettan izravno poziva gledatelje da ''deset puta glasaju za izraelsku pjesmu''. Upravo je takav način promoviranja izazvao kritike jer nova pravila EBU-a izričito upozoravaju na nesrazmjerne kampanje koje bi mogle utjecati na rezultat natjecanja.

Prema pravilima usvojenima prošle godine, izvođači ne smiju sudjelovati u promotivnim aktivnostima trećih strana koje mogu utjecati na glasanje publike, posebno ako iza njih stoje državne institucije ili organizirane financirane kampanje.

Iako nije poznato tko je financirao videosnimke, EBU zasad ne smatra da je riječ o velikoj koordiniranoj operaciji.

"Pravila o glasanju prvenstveno su usmjerena na odvraćanje od velikih financiranih kampanja trećih strana i zadovoljni smo što ovaj video nije bio dio takve kampanje. Međutim, izravan poziv na akciju da se za jednog izvođača glasa deset puta nije u skladu s našim pravilima niti s duhom natjecanja", stoji u izjavi.

