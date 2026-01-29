Ivana Radovniković i njezina obitelj doživjeli bolan gubitak: 'Grozno ćeš nam faliti'

Naša poznata pjevačica i PR agentica, Ivana Radovniković, poznata po svom snažnom vokalu i dugogodišnjoj karijeri, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu trenutak duboke tuge.

Iako na njezinom profilu najčešće viđamo trenutke ispunjene glazbom, nastupima i sretnim obiteljskim životom, posljednja objava otkrila je bolan gubitak koji je pogodio njezinu obitelj. Pjevačica se oprostila od svoje dugogodišnje ljubimice, psića Bessie.

Dirljiv oproštaj nakon 19 godina

Ivana je objavila emotivnu fotografiju na kojoj nježno ljubi svoju jorkširsku terijerku Bessie. U pozadini se nazire okićeno božićno drvce, što sugerira da je fotografija možda nastala kao draga uspomena tijekom nedavnih blagdana. Uz sliku je napisala kratku, ali iznimno dirljivu poruku koja svjedoči o dubokoj povezanosti i ljubavi. "Bessie (2007-2026) 19 godina s tobom.. zahvalnost je jača od tuge.. iako, grozno ćeš nam faliti..", stoji u opisu.

Ovim riječima pjevačica je otkrila da je Bessie bila dio njezina života gotovo dva desetljeća, prateći je kroz ključne faze njezina života i karijere. Gubitak ljubimca nakon toliko godina za svaku je obitelj iznimno težak, a Ivanina poruka, u kojoj ističe zahvalnost unatoč neizmjernoj tuzi, dirnula je mnoge. Bessie je bila uz nju od samih početaka njezine slave, pa sve do danas, kada je ostvarena kao glazbenica, supruga i majka.

Riječi utjehe i podrška obožavatelja

Objava je brzo izazvala brojne reakcije Ivaninih pratitelja i prijatelja, koji su joj u komentarima uputili riječi podrške i suosjećanja. Poruke poput "Ljubav mala, držite se" i emotikoni slomljenih srca ispunili su prostor ispod objave, pokazujući koliko je njezina tuga odjeknula među publikom. Gubitak voljenog ljubimca bol je s kojom se mnogi mogu poistovjetiti.

Ivanina objava još je jednom pokazala njezinu iskrenu i emotivnu stranu, podsjetivši javnost da se iza svjetala pozornice kriju životne radosti i tuge koje svi dijelimo. Oproštaj od Bessie nije samo oproštaj od ljubimca, već i od vjernog pratitelja koji je svjedočio gotovo cijelom jednom životnom poglavlju.