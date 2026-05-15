Ivan Zak uoči koncerta i povodom novog albuma 'Nostalgija': 'Jedva čekam da ga čujete'

Ivan Zak (47), jedan od najprepoznatljivijih izvođača domaće pop scene, koji već godinama osvaja publiku emotivnim pjesmama i brojnim hitovima sutra predstavlja svoj novi album „Nostalgija“. Ujedno je to i njegovo peto studijsko izdanje. Na albumu se nalazi 14 pjesama koje donose snažan autorski pečat i emotivnu dubinu, a kroz koje Ivan donosi osobne priče, trenutke i emocije koje su ga oblikovale kroz godine.

Na pitanje novinara zašto se album zove "Nostalgija", Zak je kazao: "Album nosi taj naslov jer se rado sjetim tih vremena kad sam 2010., 2011. i 2012. imao veliki broj nastupa i koncerata. Ovih osam sasvim novih pjesama sam napravio baš u stilu zvuka tog vremena. Puno se toga krije iza nostalgije. Nostalgija je uvijek dobrodošla. Čovjek se prisjeti nekih vremena prije i nekih trenutaka kada dođe inspiracija. Tako je i nastao album. Baš u pravom vedrom duhu, pravi ljetni hit.", zaključio je i dodao: "Mogu reći da je novi album napravljen u roku od dva mjeseca. Ekipa i ja smo se sastali i odlučili smo da novi album s devet sasvim novih pjesama treba izaći do ljeta."

O iskustvu rada na albumu imao je samo pozitivne riječi.

"Mogu reći da mi je to najveća strast. Kad se zaključamo u 23 sati u studiju pa do 6 sati ujutro stvaramo novu glazbu... Puno toga se obriše pa se radi ponovo, ali nema veze.", rekao je Zak.

Na albumu će se naći i singl “Haljina bijela”, koji je već dobio brojne pohvale publike, a nedavno objavljena pjesma s novog albuma, “Ako se nekom daš”, već je postala hit na radijskim postajama i društavnim mrežama. Upitan je li ta pjesma posvećena nekome posebnome, Zak je odgovorio: "Svaka pjesma je nekome posvećena, kao autor pjesama, svaku sam proživio."

Publika će album čuti sutra

Povodom predstavljanja albuma, u subotu 16. svibnja u Zagrebu, održat će se promocijski koncert na kojem će Ivan Zak premijerno izvesti nove pjesme. Publika će tako imati priliku među prvima doživjeti „Nostalgiju“ uživo, u posebnoj koncertnoj atmosferi na lokaciji Grand Casina Admiral.

Tijekom razgovora, Ivan se prisjetio i prvog nastupa u Admiral Casinu 2018., naglašavajući da svakom koncertu pristupa s jednakom strašću i važnošću, bez obzira na veličinu prostora. Zaključio je kako je ključ svakog uspješnog nastupa nezaobilazna energija koju dijeli s publikom, što mu je ujedno i najveća motivacija u karijeri. Vjerna publika dugo je čekala novi album, a sam izvođač ističe kako vjeruje da će nove pjesme pronaći put do slušatelja već na prvo slušanje.

"Ovaj album posebno me veseli baš zato što je od prethodnog prošlo puno vremena. Jedva čekam da ga publika čuje", zaključio je.

Puno toga u planu

Iako je Arena Zagreb bila u planu za kraj ove godine, iz tehničkih razloga veliki koncert u tom prostoru odgođen je za 2027. godinu. "Puno toga možete očekivati. Svaka će pjesma dobiti svoj videospot. Tako će pjesma još bolje doći do publike. Bit će tu i velika promotivna turneja 2026. ili 2027. godine. Tako da bit će ova i sljedeća godina zaista radna.", otkrio je.