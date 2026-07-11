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POKAZALA ATMOSFERU /

Kakav spektakl: I Severina je tulumarila na Ultri

Kakav spektakl: I Severina je tulumarila na Ultri
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Foto: Instagram Story

Ovogodišnje, 12. izdanje Ultra Europe festivala otvoreno je u petak, a tijekom prve večeri na glavnoj pozornici nastupili su neki od najpoznatijih svjetskih DJ-eva

11.7.2026.
18:07
Hot.hr
Instagram Story
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Pjevačica Severina je bila među brojnim posjetiteljima koja nisu propustila prvu večer ovogodišnjeg Ultra Europe festivala u Splitu. Pjevačica je uživala u atmosferi na Parku mladeži, a djelić doživljaja podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Na društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija i videa kojima je pokazala dio festivalske atmosfere koja iz godine u godinu privlači desetke tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta.

Večer je provela u društvu prijatelja, među kojima su bili Mandy Bašić, supruga Joea Bašića, osnivača i direktora Ultra Europe festivala, te PR stručnjak Davor Grgin. Dobro raspoloženje, ples i vrhunska glazba obilježili su početak jednog od najvećih elektroničkih glazbenih događaja u Europi.

Kakav spektakl: I Severina je tulumarila na Ultri
Foto: Instagram Story

Ovogodišnje, 12. izdanje Ultra Europe festivala otvoreno je u petak, a tijekom prve večeri na glavnoj pozornici nastupili su neki od najpoznatijih svjetskih DJ-eva, uz impresivne svjetlosne efekte i produkciju po kojoj je festival prepoznatljiv. I ove godine u Split su stigli posjetitelji iz više od 140 zemalja, potvrđujući status Ultra Europe festivala kao jednog od najvažnijih glazbenih događaja u regiji.

Nakon spektakularnog otvaranja, Ultra Europe nastavlja se bogatim programom. U subotu će publiku zabavljati neka od najvećih imena svjetske elektroničke scene, uključujući Calvina Harrisa, Dom Dollu i Hardwella. Završna večer festivala, u nedjelju 12. srpnja, rezervirana je za nastupe Armina van Buurena, Afrojacka i niza drugih poznatih DJ-eva.

SeverinaUltraSplit
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