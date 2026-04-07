Emotivan susret Zdravka Čolića sa starom ljubavi: Zbog nje je i sišao s pozornice

Bosanskohercegovački glazbenik Zdravko Čolić već nekoliko noći zaredom uveseljava publiku koncertima u Sarajevu, a na petom koncertu u Olimpijskoj dvorani Zetra u publici je ugledao posebnu ženu čiji dolazak je u glazbeniku probudio neke stare osjećaje.

Naime, legendarni Čola u prvom je redu uočio Jasnu Ornelu Beri, bosanskohercegovačku glumicu poznatu po ulogama u "Dva smo svijeta različita" i "U zemlji krvi i meda".

Foto: Aleksandar Knezevic/PIXSELL

Dolazak glumice na koncert glazbenika je posebno ganuo pa je zbog nje sišao s pozornice. Srdačno ju je zagrlio, a zatim joj je u znak ljubavi poljubio ruku pokazavši koliko cijeni njezin dolazak na koncert.

Bosanskohercegovačka je glumica svojevremeno priznala da je Čolić njezina mladalačka ljubav. Kako je otkrila još 2001. u intervjuu, glazbenik joj je jednom prilikom rekao kako su se prerano sreli.

"To je moja prva ljubav, ali, kako on kaže, naši grijesi mladosti pretvorili su se u nešto mnogo vrijednije. Još uvijek smo prijatelji i svjesni smo da, ne daj Bože, nekome od njegovih treba nešto, da smo uvijek tu jedno za drugo u tom smislu, barem ja mogu govoriti za sebe, ali mislim da i on vjerovatno tako misli. Ostali smo prijatelji i, kako on kaže, nismo veza koja je trajala, pa se raspala i otišla. To se nekako pretvorilo u prelijepo prijateljstvo", rekla je glumica sjetno.

Romansa između glumice i glazbenika trajala je tijekom 70-ih godina prošlog stoljeća, kada su oboje živjeli u Sarajevu, točnije u Domu mladih na Skenderiji.

Nakon romanse s Jasnom Beri, Zdravko Čolić sreću je pronašao u profesorici geografije, Aleksandri. Već više od dvadeset godina dijele život i obiteljsku sreću, a imaju i dvije kćeri, 24-godišnju Unu i 19-godišnju Laru.

