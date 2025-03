Ona je bila prva ljubav Zdravka Čolića: 'Kad sam se vratio, ti si se udala. Zašto?'

Jasna Orneli Beri (71) poznata je glumica koju su gledatelji zavoljeli još od prvih pojavljivanja na ekranu, a i dandanas sa svojih 71. godinu mnogi komentiraju kako izgleda odlično i da zrači jednako kao i nekad. Privatni život glumice uvijek je bio nenametljiv, ali je u emisiji ''Metar mog sela'' ipak odlučila podijeliti neke dirljive i iskrene detalje iz mladosti. Otkrila je da joj je prva ljubav bio ni manje ni više nego pjevač Zdravko Čolić (73).

"Upoznali smo se vrlo mladi. Skenderija, Dom omladine – to je bilo mjesto gdje su se okupljali talentirani mladi ljudi. Bilo je tu glumaca, glazbenika, slikara. Družili smo se, i tu sam se zapravo prvi put zaljubila,“ ispričala je glumica i dodala kako će Čolić uvijek imati posebno mjesto u njezinu srcu jer je bio dio iskustva koje ne zaboravlja.

Vjeruje da je razlog prekida njihove mladenačke veze to što su se upoznali u osjetljivo vrijeme, dok je on tek gradio karijeru. "On i danas ima tu energiju kojom plijeni ljude, od sedam do sedamdeset i sedam. To se jednostavno nosi u sebi. Bio je predivan, izgledao je kao princ", rekla je.

'Kad sam se vratio, ti se udala'

U intervjuu iz 2001. godine koji su zajedno dali u Zagrebu, ponovno su se prisjetili te mladenačke veze, a Čolić joj je tada rekao da joj posvećuje pjesmu "Noć mi te duguje". Mnogi su mislili da je riječ o pjesmi "Jasmina", no Jasna je u emisiji pojasnila da nije tako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad je on otišao u Korni grupu, još smo se viđali. Sjećam se da je rekao: 'Kad sam se vratio, ti si se udala.' Malo se šalio, ali u tome je bilo i istine. Pitao me pred novinarkom: 'Zašto si se udala?'", kazala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje zašto njihova veza nije potrajala, Jasna je odgovorila: "Bila sam svjesna da ne bih mogla podnijeti toliku pažnju žena koje su ga pratile. Volim intenzivno i predano i osjećala sam da bih samo patila. Intuicija mi je uvijek bila jaka, a tada mi je govorila da se moram zaštititi."

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Inače, poznatu glumicu publika pamti po ulogama u filmovima kao što su ''Žikina dinastija'', ''Nafaka'', ''Grbavica'' i ''Ljepota poroka'', gdje je izgovorila rečenicu koja se i danas prepričava: "Jesi ti pop ili je*ač?" Glumila je i u filmu ''U zemlji krvi i meda'', koji je režirala slavna Angelina Jolie.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Podsjetimo da se Jasna Orneli Beri osamdesetih se godina udala za baletnog umjetnika Tončija Marinića. S njim ima sina Vuka koji je uspješan glumac.

Zdravko Čolić također ima stabilan privatni život. Sa suprugom Aleksandrom u braku je od kraja devedesetih godina, a zajedno imaju dvije kćeri.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni 'Braka na prvu': Pogledajte trailer

Tekst se nastavlja ispod oglasa