Prva božićna pjesma ikada izašla je još u četvrtom stoljeću. A Božić posljednjih 30 godina slušamo u znaku - Mariah Carey.

O snijegu, zvončićima, Djedu Mrazu, božićnoj sreći i tuzi ima na tisuće pjesama. Ovo su najbolje po mišljenju kritičara, donosi RTL Direkt.

"Ja sam se odlučio na pjesmu koja nije baš taj Božić koji nam je svima lijep i drag. Nego jedan uništeni Božić; 'You thrashed my Christmas' grupe Primitives. Sjajno napravljeno", govori nam glazbeni kritičar Bojan Mušćet.

Drugi kritičar Hrvoje Horvat pak ima drugo mišljenje.

"Mislim da je ove godine definitivno 'Fairytale of New York', Poguesa, božićna pjesma svih vremena. Ne samo zato jer je Shane MacGowan nedavno umro. Ta pjesma je jedna od legendarnih božićnih pjesama koje pokazuju da se one mogu raditi od ovog uobičajenog kiča koji nam se podvaljuje cijelo vrijeme", govori Horvat.

Slaže se i Direktov stručni žiri: 'Fairytale of New York' je pobjednik i njihove liste. Slijedi ga slavni 'Santa Baby'. Na treće mjesto zasjela je ona koja je trenutno broj 1 na Billboardu: Brenda Lee i 'Rockin Around the Christmas Tree'. Četvrta je 'Driving Home for Christmas'. I zadnja na popisu je 'Feliz Navidad.'

Ali broj 1 i izvan svake kategorije je 'Božić dolazi'. Ali ne od Srebrnih krila: Direktov broj jedan je 'Božić dolazi' od Diletanata.

Od domaćih pjesama nemoguće je izbjeći pjesmu Fantoma 'Božić dolazi' koju je prije 30 godina napisao i otpjevao Robert Mareković, a čiji je original 'Merry Christmas Everyone' izveo Shakin' Stevens.

"Kad sam je napisao kao klinac s 20, 21 godinom, nisam očekivao da će pjesma trajati već 30 godina. Da će ući u glazbeni odgoj, u vrtiće. To stvarno svi pjevaju. To je, mogu reći, pjesma koja je nadrasla izvođača. Svi znaju 'Sretan Božić svakome', ali ne znaju nužno da sam je ja otpjevao", priča Mareković za RTL Direkt.

"Božićna skladba treba sadržavati zvončiće, zatim jedan ritam koji će biti svima prihvatljiv. Hoće li to biti brža ili sporija pjesma, nije bitno. Ali prpošni ritam, stihove posvećene prosperitetu i blagostanju, zvončiće i naravno dobar spot", dodaje kritičar Mušćet.

A ekipa Direkta ima i jednu želju za Božić - da barem jedne godine ne mora čuti Mariah Carey. No teško da će se to dogoditi jer je za svoj hit snimila - novi spot.

