Dok mnogi tradicionalno očekuju da će se tijekom božićnih blagdana na vrhu liste najslušanijih pjesama ponovno naći "All I Want For Christmas Is You" u izvedbi Mariah Carey (54), ovog tjedna je na Billboard Hot 100 ljestvici prvo mjesto osvojila izvedba "Rockin' Around The Christmas Tree" autorice Brende Lee (74).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najpjevaniju božićnu skladbu, Brenda je snimila kad je imala svega 13 godina, a odmah je postala apsolutni hit. Ipak, danas je njezina pjesma ujedno i najstarija koja je ikada zasjala na vrhu ljestvice.

Brenda je sada postala najstarija izvođačica koja je ikada bila na vrhu Billboard Hot 100 ljestvice, iako je pjesma Mariah Carey bila stara 25 godina kada je prvi put zauzela to prvo mjesto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Brenda Lee

"Sretna sam zbog svih koji su toliko naporno radili da se ovo dogodi", rekla je pjevačica za Billboard.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjesma je navodno postala omiljena nakon filma 'Sam u kući', a ona izjavljuje kako je sretna što se naporni rad oko pjesme napokon isplatio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stvarno je postalo magično", zaključila je Brenda.

POGLEDAJTE VIDEO: Direkt je odabrao! Imamo listu najboljih božićnih filmova, i ne 'Sam u kući' nije na vrhu

Tekst se nastavlja ispod oglasa