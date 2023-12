Mariah Carey je nedavno predstavila svoj najnoviji glazbeni video za klasik "All I Want for Christmas Is You". Unatoč tome što je pjesma prvi put ugledala svjetlo dana davne 1994., ne gubi na popularnosti, redovito zauzimajući radijski eter tijekom blagdanskog razdoblja.

Na YouTubeu je objavljen svježi video u kojem se prikazuju trenuci s njezine turneje "Merry Christmas One and All", koja je započela 15. studenog 2023. u Kaliforniji. U jednom zanimljivom trenutku, Mariah nosi vrpcu na kojoj ponosno piše "Kraljica Božića".

Tijekom raznih koncerata, na pozornici su joj se pridružili 12-godišnji blizanci Moroccan i Monroe, koje je dobila u braku s bivšim suprugom Nickom Cannonom. Video već bilježi više od 170 tisuća pregleda u manje od jednog dana, potvrđujući neumornu popularnost ove blagdanske himne.

U zanimljivom obratu događaja, novi spot Mariah Carey izašao je tek dva dana nakon što je Billboard objavio da, prvi put u nekoliko godina, ove prosinca Mariah nije na vrhu njihove liste Hot 100. Umjesto nje, tron je osvojila 78-godišnja Brenda Lee s klasikom "Rockin' Around The Christmas Tree" iz 1958. godine, dok se Mariah smjestila na drugo mjesto.

