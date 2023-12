Pjevačica Petra Kovačević (29) prije desetak godina bila je jedno od najtraženijih imena na hrvatskoj glazbenoj sceni. Ona se bez ikakvog objašnjenja povukla s glazbene scene, a njena medijska šutnja trajala je sedam godina. Petra je za Scenu otkrila što je radila u tom vremenskom periodu.

Petra je inače iz Novalje, a otkrio ju je producent i tekstopisac Branimir Mihaljević. Njena pjesma "Buka, galama" bila je veliki hit u cijeloj regiji, a obožavatelji je još pamte po singlovima "Ajmo plesat", "Kad se obogatim" i "Nije katastrofa".

Petra je 2016. godine s reperom Djomlom snimila ljetni hit "Limunadu" i onda je, nakon najave svog novog singla, nestala s estrade.

"Jako me veseli da i nakon toliko godina postoje ljudi koji su mi podrška, moji fanovi… Ja nisam nestala. Njih potražite na popisu nestalih… I dalje živim glazbu, pišem pjesme, pjevam, ali sam sve malo ostavila po strani jer su mi prioriteti u zadnjih par godina bili drukčiji. Mogu vam otkriti da sam postala majka i ostvarila sam si san da kupim kuću u malom gradiću u Zagorju. Trenutno nisam u ljubavnoj vezi", otkrila je Petra.

'Ja sam u glazbi cijeli život'

Na pitanje ima li napuštanje glazbene scene veze s Branimirom Mihaljević odgovorila je da su se njih dvoje "uvijek slagali".

"Talent su otkrili moji roditelji. Ja sam u glazbi cijeli život, sudjelovala sam na raznim festivalima te sam imala sreću da me je Branimir prepoznao i ponudio suradnju. Za vrijeme naše suradnje uvijek smo se slagali te imali zajedničke vizije", istaknula je.

Petra je zatim prokomentirala tračeve da je imala zdravstvenih problema te da je doživjela smrtni slučaj s kojim se nije mogla nositi.

'Glazba nikad nije nestala iz mog života'

"Ne znam gdje i tko to priča, ali hvala Bogu sa zdravljem nemam nikakvih problema niti sam imala. Na početku karijere, preminuo je moj tata koji mi je bio najveća podrška kroz život te naravno da mi je to bilo teško razdoblje jer sam u to vrijeme pjevala i otac nije uspio doživjeti moj uspjeh", rekla je.

Petra je, između ostalog, otkrila da se još uvijek zalaže za legalizaciju marihuane te da je i dalje u kontaktu s nekim kolegama.

"U karijeri sam dobila par pravih prijatelja i s njima se i dalje čujem. Upoznala sam ljude koji su mi pomogli u karijeri i neizmjerno sam im zahvalna. I dalje smo u kontaktu", istaknula je te je prokomentirala svoj povratak na hrvatsku glazbenu scenu.

"Imam neke želje i planove i uvijek ću se nekim dijelom baviti glazbom. Kako i na koji način? To još ne znam. Glazba nikad nije nestala iz mog života, ona je ta koja mi pomaže kad sam tužna i sretna. Ako se vratim čut će se sigurno buka i galama", istaknula je Petra.