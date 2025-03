Procurio zlokobni Putinov plan: Stvara novu generaciju boraca u tri faze

Rusija koristi otetu djecu kao "oružje", upozorila je savjetnica šefa ureda predsjednika Ukrajine Daria Zarivna. U razgovoru za The Sun rekla je da se neće postići mirovni sporazum sve dok Moskva ne pristane vratiti tisuće otetih mladića kući.

Mariana Betsa, zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova, rekla je za The Sun kako su neka djeca bila zlostavljana i pretrpjela seksualno nasilje. "To nije samo statistika, 20.000. To je život iza svake osobe iza svake statistike", rekla je. Predsjednička savjetnica upozorila je u da će Rusija koristiti djecu kao "oružje" ne samo protiv Ukrajine, već i protiv ostatka Europe.

"Radimo na tome da ovo pitanje ostane u središtu pozornosti i mislimo da je izuzetno važno da to bude dio ovih razgovora jer ukrajinska djeca koju Rusija drži pod svojom kontrolom. To je prijetnja globalnoj sigurnosti, sigurnosti Ukrajine. Na privremeno okupiranim područjima pod kontrolom Rusije trenutačno boravi 1,6 milijuna ukrajinske djece", rekla je.

Putinov 'zombi' logorski plan

Putin koristi "zombi" kampove za ispiranje mozgova ukrajinskoj djeci u jezivom trofaznom planu za popunu svoje ruske vojske, otkrio je visoki zastupnik.

Govoreći ekskluzivno za The Sun, Dmytro Lubinets, ukrajinski povjerenik za ljudska prava , rekao je da je ruski tiranin odgovoran za "genocid" ukrajinske djece koja su prisilno deportirana preko granice. Opisao je uznemirujući plan Kremlja da se mladi oslobode njihovog ukrajinskog nasljeđa i isperu im mozak kako bi postali ruski građani.

Plan uključuje smještaj djece u zlokobne logore u kojima govore ruski i pjevaju himnu prije nego što im se preinače službeni dokumenti i smjeste u ruske obitelji. Često se djeci govori da su ih njihovi najmiliji napustili i da su sada dio Ruske Federacije.

Dmytro je otkrio da djeca koja odbijaju prihvatiti zahtjeve svog ruskog otmičara potom bivaju mučena u posebnim sobama unutar logora za "preodgoj". Također su prisiljena sudjelovati u omladinskim vojnim organizacijama Kremlja i trenirati s oružje, dio je Putinovog plana za stvaranje nove generacije boraca za njegovu sve manju vojsku, upozorio je povjerenik.

Posebna soba za one koji ne žele učiti ruski

Ukrajina kaže da su mladi taoci prisiljeni provoditi dane u komorama za mučenje bez prozora, bez hrane i vode, sve dok se ne predaju i prihvate da su sada ruski državljani. Traumatizirana ukrajinska djeca koja su se uspjela vratiti kući govorila su o užasnim uvjetima dok su bila u logorima.

Kažu da su odvedeni u izolacijske ćelije, tučeni i prisiljeni gledati kako njihovi otmičari pred njima pale ukrajinsku zastavu i pjevaju domoljubnu pjesmu "Naprijed, Rusija".

Dmytro je za The Sun rekao: "Ponekad nakon što se djeca vrate, govore nam o mučenju, čak i posebnom mjestu za djecu koja ne žele koristiti ruski jezik. “Rusi su čak napravili posebne logore za tu ukrajinsku djecu. Rekli su nam da je to posebna soba za mučenje djece. "Ako ne želite pjevati himnu, Rusi vas drže u ovoj sobi bez svjetla, bez hrane, bez vode, jedan dan čak i više. Sljedećeg dana pitaju: 'Predomišljate li se ili ne? Jeste li spremni pjevati rusku himnu ili ne? Ako niste, u redu, možete ostati duže'."

Putinova povjerenica za djecu

Kijev je otmice označio kao ratni zločin koji odgovara UN-ovoj definiciji genocida. U ožujku 2023. Međunarodni kazneni sud izdao je naloge za uhićenje Putina i povjerenice za njegovu djecu Marije Lvove-Belove.

Rusija je pokušala osuditi naloge kao "nečuvene i neprihvatljive". Lvova-Belova je prisilnu deportaciju ukrajinske djece prikazala kao rusku spasilačku misiju otkako je 2021. imenovana Putinovom povjerenicom za djecu.

Posvojila je najmanje 18 djece i također petero biološke djece sa svojim suprugom, ruskim pravoslavnim svećenikom.

