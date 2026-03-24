Domaći brend snimio pjesmu s globalnom bubnjarskom senzacijom

Foto: Promo Mahkey

Zagrebački bend Mahkey udružio je snage s jednim od planetarno najpopularnijih bubnjara, El Estepariom Siberianom, u pjesmu 'U inat', posljednjem singlu skinutom s njihovog albuma 'Palo Santo'

24.3.2026.
12:15
Hot.hr
Promo Mahkey
Pjesma "U inat" snimana je u Valenciji u “Novo Estudios”, u istom studiju u kojem radi i El Estepario. Bend je tamo zabilježio cijeli album “Palo Santo”, autorski potpisan od Mahira Kapetanovića, a producentski od Rejhana Okanovića. Poznati Španjolac bendu se pridružio kao gostujući glazbenik dajući cijeloj skladbi dimenziju više.

El Estepario Siberiano španjolski je bubnjar koji je postao planetarno popularan zahvaljujući svojom nevjerojatnom tehničkom preciznošću, brzini I kreativnosti, koju publika može vidjeti na društvenim mrežama, prvenstveno YouTubeu i Instagramu. El Estepario često svira kompleksne dionice koristeći smo jednu ruku, dok se njegova tehnika na bas pedali smatra se jednom od najboljih na svijetu.

Singlom "U inat" Mahkey zaokružuje promociju svog drugog studijskog albuma i kreće prema trećem čiji će prvi singl biti predstavljen kroz koji mjesec.

U međuvremenu Mahkey je pokrenuo rock program "Tri na struju" čiji će se prvi koncert održati u zagrebačkom Vintage Industrial Baru 7. svibnja gdje će mu se pridružiti Mile Mijač & Krivo društvo te Donkey Hot.

Iza ideje o predstavljanju svježih snaga ovdašnje alternativne scene stoji Mahir Kapetanović Mahkey koji je poentirao: "Bio sam na dosta koncerata u zadnje vrijeme i primjetio sam da je u povratku ta nova struja organske muzike, pa sam krenuo skupljat ljude oko sebe, poput Vilija, Mileta koji su u istoj poziciji kao i mi. Rekoh ajmo ljudima dat mjesto i vrijeme. Tako smo pokrenuli Tri na struju, prva stanica je Vintage, a sljedeće po cijeloj Hrvatskoj i okolici."

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
