Domaći brend snimio pjesmu s globalnom bubnjarskom senzacijom

Pjesma "U inat" snimana je u Valenciji u “Novo Estudios”, u istom studiju u kojem radi i El Estepario. Bend je tamo zabilježio cijeli album “Palo Santo”, autorski potpisan od Mahira Kapetanovića, a producentski od Rejhana Okanovića. Poznati Španjolac bendu se pridružio kao gostujući glazbenik dajući cijeloj skladbi dimenziju više.

El Estepario Siberiano španjolski je bubnjar koji je postao planetarno popularan zahvaljujući svojom nevjerojatnom tehničkom preciznošću, brzini I kreativnosti, koju publika može vidjeti na društvenim mrežama, prvenstveno YouTubeu i Instagramu. El Estepario često svira kompleksne dionice koristeći smo jednu ruku, dok se njegova tehnika na bas pedali smatra se jednom od najboljih na svijetu.

Singlom "U inat" Mahkey zaokružuje promociju svog drugog studijskog albuma i kreće prema trećem čiji će prvi singl biti predstavljen kroz koji mjesec.

U međuvremenu Mahkey je pokrenuo rock program "Tri na struju" čiji će se prvi koncert održati u zagrebačkom Vintage Industrial Baru 7. svibnja gdje će mu se pridružiti Mile Mijač & Krivo društvo te Donkey Hot.

Iza ideje o predstavljanju svježih snaga ovdašnje alternativne scene stoji Mahir Kapetanović Mahkey koji je poentirao: "Bio sam na dosta koncerata u zadnje vrijeme i primjetio sam da je u povratku ta nova struja organske muzike, pa sam krenuo skupljat ljude oko sebe, poput Vilija, Mileta koji su u istoj poziciji kao i mi. Rekoh ajmo ljudima dat mjesto i vrijeme. Tako smo pokrenuli Tri na struju, prva stanica je Vintage, a sljedeće po cijeloj Hrvatskoj i okolici."

POGLEDAJTE VIDEO: Janjetina 20, šunka 15, čokoladna jaja 10 eura: Raspitali smo se hoće li poskupjeti i riba