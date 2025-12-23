Darko Lazić ne uči iz pogrešaka: Objavio je fotografiju kako vozi, a supruga mu leži u naručju

Srpski pjevač Darko Lazić (34), nakon niza prometnih nesreća, očito se još uvijek ne smiruje. Iako je javno priznao da ima pravo upravljati vozilom, istaknuo je kako od posljednje nesreće, koju je u rujnu doživio sa suprugom, više ne vozi. Unatoč tome, na društvenim mrežama objavljuje stare fotografije za volanom.

Foto: Instagram/darkolazicofficial

Na Instagram storyju podijelio je fotografiju na kojoj sjedi na mjestu vozača, dok mu supruga Katarina Lazić (35) leži u krilu. Sudeći po njihovoj odjeći može se zaključiti da je riječ o ljetnom razdoblju, no nije jasno što je Lazić želio poručiti objavom ove, vjerojatno starije fotografije.

Podsjetimo, prije svega tri mjeseca Darko je zajedno sa suprugom doživio ozbiljnu prometnu nesreću iz koje su, srećom, oboje izašli s lakšim ozljedama. Do sudara je došlo na Novom Beogradu, kada je automobilom udario u autobus vraćajući se s promocije pjesme svoje šogorice, Katarinine sestre.

Iako je javnost uznemirena njegovim čestim prometnim prekršajima i nesrećama, Lazić se i dalje zna šaliti na vlastiti račun, što mnogi ne odobravaju. Podsjetimo, u listopadu 2018. godine doživio je tešku prometnu nesreću nakon koje je tjednima bio u komi. Liječnici su se tada borili za njegov život, a oporavak je trajao mjesecima.

