Brkovi objavili deveti studijski album 'Duga devetka', a na jesen stižu u Boogaloo

Brkovi su objavili svoj deveti studijski album "Duga devetka", glazbeno izdanje koje već u startu nosi jasnu simboliku: devet pjesama, deveti album - matematika je jasna.

Foto: Mislav Žabarović

"Duga devetka" nastavlja i dodatno pojačava prepoznatljivi "punkfolkwellness" potpis benda. Žanrovski sudar pun energije, satire i direktnosti, kombiniraju punk s folk melodijama i tekstovima koji bez filtera komentiraju stvarnost. Ovo izdanje ne pokušava biti pitomo ni uglađeno, jer Brkovi rade ono što najbolje znaju: donose istančane rifove i snažan zvuk.

Publika je kroz singlove "Labavi", "Naša mala zemlja", "Moj prijatelj je postao žena" i "Novi Bon Jovi" dobila jasan uvid u smjer albuma: refreni za masovno pjevanje i tekstovi koji balansiraju između humora koji gađa baš tamo gdje treba, ironije i direktnog komentara na stanje društva.

Album je producirao Ivan Mihaljević, a vizualni dio priče i ovaj put nosi snažan autorski pečat. Većinu spotova režirao je frontmen benda, Vedran Pehar, samostalno ili u suradnji s Alenom Vlajnićem iz HUIHUI Productions, čime je dodatno zaokružen identitet albuma, od zvuka do slike. Važno je istaknuti da je i ovo izdanje, kao i sva prethodna, realizirano u potpunosti DIY modelu, bez podrške izdavača, što dodatno naglašava autentičnost i neovisnost benda. Album je dostupan na svim streaming servisima i službenim kanalima benda.

"Meni se album jako sviđa i zadovoljan sam kako je sve na kraju ispalo. Jedva čekam da ljudi čuju što smo im pripremili", poručuje Vedran.

Brkovi dolaze u Zagreb s dva uzastopna koncerta u klubu Boogaloo, 9. i 10. listopada, gdje će kroz dvije večeri donijeti ono po čemu su najpoznatiji, intenzivan, glasan i nepredvidiv live nastup. Publiku očekuje set sačinjen od etabliranih koncertnih favorita, uz neponovljivu energiju benda. Nastupi legendarnog benda funkcioniraju kao jedan kontinuirani udar energije, a upravo zbog toga najavljuju dvije koncertne večeri u kojima će vladati prava punk energija. Dva datuma u Boogaloo-u dodatno potvrđuju interes publike i status benda na regionalnoj sceni. Ulaznice po cijeni od 18 eura u prodaju kreću u utorak, 21. travnja u 10:00, u sustavu Core Event te u Dirty Old Shopu i Rockmarku. Ta cijena bit će na snazi do 31. svibnja, a od 1. lipnja cijena će biti 20 eura.

Brkovi su poznati po intenzivnim i spektakularnim live nastupima, pa će tako i Boogaloo pretvoriti u prostor kolektivnog pjevanja, skakanja i čistog kaosa.

