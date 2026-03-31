Britney Spears se vratila na društvene mreže: Nakon incidenta uživa sa sinovima na moru

Pop zvijezda Britney Spears (44) nedavno se ponovno susrela sa svojim 20-godišnjim sinom Seanom Prestonom. Nakon uhićenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola, pop zvijezda je otišla na vikend izlet na jahti.

Na jahti im se pridružio i njezin mlađi sin Jayden James (19). Prema objavama na njezinom Instagramu, Sean je potpuno odrastao. Na jednoj fotografiji zagrlio je majku, dok su se na drugoj zajedno smiju.

U jednom videu pjevačica pleše, a potom joj se pridružuju sinovi koji su već viši od nje, nakon čega zajedno poziraju za fotografije.

Britney Spears in new IG post with her two sons. She looks so happy!!! 😍 pic.twitter.com/0XYTvcqRwy — y2k (@y2kpopart) March 29, 2026

Za tu priliku pjevačica hita "Oops!... I Did It Again" nosila je neon zeleno-bijeli bikini. Njezini sinovi bili su usklađeni u bijelim majicama, kratkim hlačama i tenisicama.

Britney Spears dancing on a boat while hanging out with her sons Sean Preston and Jayden James. pic.twitter.com/gSeNepNGSG — BreatheHeavy (@breatheheavycom) March 30, 2026

'Sinovi su sad uz nju'

Nakon što je 4. ožujka uhićena u Venturi u Kaliforniji, jer je vozila krivudajući po traci, Spears je na tri tjedna nestala s društvenih mreža.

Nakon incidenta, izvor blizak pjevačici otkrio je da joj sinovi pružaju veliku podršku. Jayden ju je više puta posjetio kod kuće, a ona je šutnju na društvenim mrežama prekinula upravo objavama s njima.

“Sinovi su sada uz nju. Vole je, žele joj pomoći i žele da se osjeća bolje. Svjesna je da mora snositi posljedice, kakve god bile”, rekao je izvor, dodajući da je pjevačica shrvana zbog uhićenja te da ju je cijela situacija jako potresla.

Tijekom uhićenja pronašli su nepoznate substance

Tijekom uhićenja policija je navodno pronašla i nepoznatu tvar u njezinom automobilu, a sumnja se da je bila pod utjecajem kombinacije alkohola i droga.

Puštena je već sljedeće jutro, a slučaj je i dalje u razmatranju tužiteljstva okruga Ventura, koje bi odluku o eventualnoj optužnici trebalo donijeti prije zakazanog ročišta 4. svibnja 2026.

Njezin menadžer Cade Hudson nazvao je incident “neoprostivim”, ali je naglasio kako će pjevačica poduzeti potrebne korake i poštovati zakon, uz nadu da će ovo biti početak pozitivnih promjena u njezinu životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trebamo li nakon oluje svih oluja drukčije graditi i saditi? Grisogono: 'Mi smo krivi...