Britney Spears posljednjom objavom šokirala fanove: Mnogi brinu za njezino psihičko zdravlje

Pop ikona Britney Spears (44) ponovno je u središtu pozornosti. Nakon što je početkom mjeseca šokirala svijet najavom da više nikada neće nastupati u Sjedinjenim Američkim Državama, njezina najnovija objava na Instagramu dodatno je zaintrigirala, ali i zabrinula milijune obožavatelja koji pokušavaju odgonetnuti njezine skrivene poruke.

U kratkom videu, objavljenom u kasnim večernjim satima, Britney pleše u prostoru koji podsjeća na prostrani hodnik, vjerojatno u svom domu. Odjevena u oskudnu kombinaciju koja se sastoji od jarko crvenog topa i crne minice, stilom koji neodoljivo podsjeća na vrhunac njezine slave s početka milenija, pjevačica izvodi seriju intenzivnih i slobodnih pokreta.

Njezin ples, koji je postao zaštitni znak njezinih objava na Instagramu, ponovno je zabrinuo fanove. Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju jest opis objave koji se sastoji od samo tri emotikona: ruže, noža i laka za nokte. Ova neobična kombinacija simbola odmah je pokrenula lavinu komentara i teorija, ali i izazvala veliku zabrinutost za njezino psihičko zdravlje. Mnogi su u komentarima izrazili duboku zabrinutost, tražeći da se hitno uvede kontrola nad njezinim objavama kako bi se zaštitila.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Samo nekoliko tjedana ranije, Spears je putem Instagrama objavila da "zbog iznimno osjetljivih razloga" više nikada neće održati koncert u SAD-u, zemlji u kojoj je izgradila svoje carstvo. Ta je vijest odjeknula kao bomba, no istovremeno je najavila mogući povratak na pozornice u Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji, gdje bi, kako je navela, željela izvoditi intimnije nastupe.

Šuška se i o njezinom mogućem preseljenju u London, što dodatno signalizira želju za novim početkom daleko od američke javnosti i medija koji su godinama pratili svaki njezin korak.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu