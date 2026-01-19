FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAŽE POMOĆ /

Britney Spears posljednjom objavom šokirala fanove: Mnogi brinu za njezino psihičko zdravlje

Britney Spears posljednjom objavom šokirala fanove: Mnogi brinu za njezino psihičko zdravlje
×
Foto: Profimedia

U kratkom videu, objavljenom u kasnim večernjim satima, Britney pleše u prostoru koji podsjeća na prostrani hodnik, vjerojatno u svom domu

19.1.2026.
21:11
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pop ikona Britney Spears (44) ponovno je u središtu pozornosti. Nakon što je početkom mjeseca šokirala svijet najavom da više nikada neće nastupati u Sjedinjenim Američkim Državama, njezina najnovija objava na Instagramu dodatno je zaintrigirala, ali i zabrinula milijune obožavatelja koji pokušavaju odgonetnuti njezine skrivene poruke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

U kratkom videu, objavljenom u kasnim večernjim satima, Britney pleše u prostoru koji podsjeća na prostrani hodnik, vjerojatno u svom domu. Odjevena u oskudnu kombinaciju koja se sastoji od jarko crvenog topa i crne minice, stilom koji neodoljivo podsjeća na vrhunac njezine slave s početka milenija, pjevačica izvodi seriju intenzivnih i slobodnih pokreta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Njezin ples, koji je postao zaštitni znak njezinih objava na Instagramu, ponovno je zabrinuo fanove. Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju jest opis objave koji se sastoji od samo tri emotikona: ruže, noža i laka za nokte. Ova neobična kombinacija simbola odmah je pokrenula lavinu komentara i teorija, ali i izazvala veliku zabrinutost za njezino psihičko zdravlje. Mnogi su u komentarima izrazili duboku zabrinutost, tražeći da se hitno uvede kontrola nad njezinim objavama kako bi se zaštitila.

Samo nekoliko tjedana ranije, Spears je putem Instagrama objavila da "zbog iznimno osjetljivih razloga" više nikada neće održati koncert u SAD-u, zemlji u kojoj je izgradila svoje carstvo. Ta je vijest odjeknula kao bomba, no istovremeno je najavila mogući povratak na pozornice u Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji, gdje bi, kako je navela, željela izvoditi intimnije nastupe.

Šuška se i o njezinom mogućem preseljenju u London, što dodatno signalizira želju za novim početkom daleko od američke javnosti i medija koji su godinama pratili svaki njezin korak. 

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

Britney SpearsFanoviObjava
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAŽE POMOĆ /
Britney Spears posljednjom objavom šokirala fanove: Mnogi brinu za njezino psihičko zdravlje