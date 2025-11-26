Velika promjena na stranicama Arene Zagreb: Napokon su objavili Thompsonov koncert

Napokon je najavljeno je da će hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (59) nastupiti u Areni Zagreb 27. prosinca.

Podsjetimo, Thompson se nije nalazio na rasporedu podružnice Zagrebačkog holdinga kao jedan od izvođača koji će nastupiti u Areni. Sve do danas, dva sata prije nego što je menadžment Marka Perkovića Thompsona zakazao konferenciju za medije, točnije u 12.30 sati. Konferenciju pratite OVDJE.

Kako stoji na rasporedu, Marko Perković Thompson će nastupiti 27.12. ove godine, kako je prvotno planirano.

Foto: Zagrebački Holding/screenshot

Podsjetimo da je Thompsonu zabranjen koncert u Areni 28. prosinca, što nije bio slučaj s koncertom u zagrebačkoj Areni 27. 12. pa mnogima nije bilo jasno zašto se Thompsonov koncert ne nalazi na listi koncerata za ovu godinu.

'Riječ je o nepoštivanju pravnog poretka...'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer je ponovno komentirao sve:

"Još prije mjesec dana sam rekao kakva je naša odluka i toga se držimo. Ako Thompsonov menadžment smatra da je nešto u toj odluci protupravno, za to postoje pravni instrumenti", poručio je Tomašević.

Oko svega se oglasio i sam Thompson na društvenim mrežama.

''Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik potvrdio je odluku da mi ne dopušta nastup 28. prosinca u Areni Zagreb. Ta odluka, donesena bez jasnog i razumnog obrazloženja, usporediva je s ponašanjem šerifa s Divljeg zapada. Ovdje se zapravo radi o nepoštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske, jer gradonačelnik ignorira odluke hrvatskih sudova. Hrvatski veterani, među kojima sam i ja, izborili su se za neovisnu Republiku Hrvatsku i znat će odgovoriti na svaki napad na njezin pravni poredak", rekao je u objavi i dodao:

"Još jednom pozivam gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštovanje pravnog sustava Republike Hrvatske. U protivnom ćemo biti prisiljeni posegnuti za radikalnijim potezima, koji mu se možda neće svidjeti.''

