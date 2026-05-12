Antonija Blaće sa suprugom podržala Lelekice: 'Šta ja otpratim na Eurosong, to finala vidi'

Među najglasnijim navijačima grupe LELEK istaknula se i poznata televizijska voditeljica Antonija Blaće koja je na svom Instagram profilu podijelila djelić uzbudljive atmosfere s druženja uoči nastupa kojim Hrvatska planira izboriti finale ovogodišnje Eurovizije.

Na slikama koje je Blaće objavila vidimo nasmijanu voditeljicu kako s entuzijazmom fotografira članice grupe i svog supruga Hrvoja Brlečića.

"LELELK i navijači", napisala je ponosno Blaće javno pruživši podršku djevojkama koje će večeras stati na eurovizijsku pozornicu s pjesmom "Andromeda". Da od hrvatskih predstavnica ima visoka očekivanja, potvrdio je i Hrvoje Brlečić komentarom: "Lagano finale… Što ja otpratim na Eurosong, to finala vidi…".

Podsjetimo, naše predstavnice večeras će treće stati na veliku pozornicu u Beču, a nadamo se da će se ostaviti ona stara izreka: "treća - sreća".

