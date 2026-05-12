UOČI POLUFINALA /

Antonija Blaće sa suprugom podržala Lelekice: 'Šta ja otpratim na Eurosong, to finala vidi'

Antonija Blaće sa suprugom podržala Lelekice: 'Šta ja otpratim na Eurosong, to finala vidi'
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U jeku eurovizijske groznice koja trese cijelu Europu, hrvatske predstavnice dobivaju snažnu podršku Antonije Blaće i njezinog supruga

12.5.2026.
20:01
Među najglasnijim navijačima grupe LELEK istaknula se i poznata televizijska voditeljica Antonija Blaće koja je na svom Instagram profilu podijelila djelić uzbudljive atmosfere s druženja uoči nastupa kojim Hrvatska planira izboriti finale ovogodišnje Eurovizije.

Na slikama koje je Blaće objavila vidimo nasmijanu voditeljicu kako s entuzijazmom fotografira članice grupe i svog supruga Hrvoja Brlečića.

"LELELK i navijači", napisala je ponosno Blaće javno pruživši podršku djevojkama koje će večeras stati na eurovizijsku pozornicu s pjesmom "Andromeda". Da od hrvatskih predstavnica ima visoka očekivanja, potvrdio je i Hrvoje Brlečić komentarom: "Lagano finale… Što ja otpratim na Eurosong, to finala vidi…".

Podsjetimo, naše predstavnice večeras će treće stati na veliku pozornicu u Beču, a nadamo se da će se ostaviti ona stara izreka: "treća - sreća".

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Eurosong pao u sjenu velikog bojkota? Evo što se priča u Beču i kako stoje Lelekice

 

 

Antonija BlaćeHrvoje BrlečićLelekEurovizija 2026.Eurosong 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
