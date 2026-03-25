FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UOČI USKRSA

Alan Hržica najavio svoju najveću turneju duhovne glazbe do sada. Stiže u više od 20 gradova

Alan Hržica najavio svoju najveću turneju duhovne glazbe do sada. Stiže u više od 20 gradova
×
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Turneja "Božja ljubav, Božja snaga" simbolično započinje na Uskrsni ponedjeljak u Apfel Areni u Makarskoj

25.3.2026.
17:41
Matea Bahovec
Marko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Jedan od najistaknutijih izvođača hrvatske duhovne glazbene scene, Alan Hržica (47), najavio je putem svog Instagram profila ono što mnogi već nazivaju prvom velikom turnejom suvremene kršćanske glazbe u Hrvatskoj. Pod nazivom "Božja ljubav, Božja snaga", turneja će u 2026. godini obuhvatiti više od dvadeset gradova diljem Hrvatske i inozemstva, potvrđujući time sve veći interes publike za ovakvim glazbeno-duhovnim događajima.

"S velikim veseljem najavljujemo veliku glazbenu turneju pod nazivom 'Božja ljubav, Božja snaga'", napisao je Hržica uz objavu promotivnog plakata, pozivajući svoje pratitelje da u komentarima otkriju u koji grad dolaze.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alan Hržica (@alanhrzica)

Sudeći po reakcijama, interes je ogroman. Obožavatelji su se odmah počeli javljati sa željama i potvrdama dolaska, spominjući gradove poput Šibenika, Mostara, Osijeka i Međugorja, dok su neki s nestrpljenjem pitali za lokacije poput Istre i Gorskog kotara.

Prva turneja koja duhovnu glazbu dovodi u arene

Ova turneja predstavlja prekretnicu za scenu koja je donedavno svoje mjesto pronalazila uglavnom unutar crkvenih prostora. Događaji poznati kao "Večeri slavljenja", koji spajaju glazbu, molitvu i svjedočanstva, posljednjih su godina doživjeli nevjerojatan rast popularnosti, osobito među mlađom publikom, te se sada sele u velike javne prostore i sportske dvorane.

Turneja "Božja ljubav, Božja snaga" simbolično započinje na Uskrsni ponedjeljak, 6. travnja 2026., u Apfel Areni u Makarskoj, gradu u kojem Hržica do sada nije nastupao. Popis gradova otkriva i međunarodni karakter turneje, koja će Hržicu odvesti pred hrvatsku dijasporu u Austriji (Graz), Švicarskoj (Graubünden) te nekoliko njemačkih gradova. Naziv turneje nosi posebno značenje za samog pjevača. Riječ je o prepjevu poznate duhovne pjesme "Your Love, Your Power", za koju je Hržica izjavio da je odigrala ključnu ulogu u ranim danima njegovog duhovnog obraćenja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alan Hržica (@alanhrzica)

Od pop zvijezde do predvodnika duhovne obnove

Put Alana Hržice jedan je od najzanimljivijih na domaćoj glazbenoj sceni. Nakon što je početkom 2000-ih ostvario uspjeh kao dance-pop zvijezda s hitovima poput "Kako bi nam dobro bilo", prije petnaestak godina doživio je duboku duhovnu transformaciju. Napustio je svjetovnu glazbu i karijeru posvetio evangelizaciji i duhovnim pjesmama. Danas je vođa Molitvene zajednice Srce Isusovo, koja svakog utorka okuplja stotine mladih na molitvi kod Kamenitih vrata u Zagrebu.

Njegov rad prepoznat je i od strane struke, što potvrđuje i nagrada Porin za najbolji album popularne duhovne glazbe. Vijest o velikoj turneji dolazi u za njega posebno sretnom životnom razdoblju. Naime, Hržica i njegova supruga Ricarda u ožujku su objavili da očekuju svog trećeg sina, a pjevač često ističe kako su mu upravo obitelj i vjera pomogli prebroditi teške životne borbe. Ova turneja stoga nije samo njegov najveći profesionalni projekt do sada, već i kruna njegovog osobnog i duhovnog puta.

 

Alan HržicaDuhovna GlazbaVjeraTurneja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike