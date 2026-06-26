Umrla glumica Ann Blyth, zvijezda čija je uloga zlobne kćeri obilježila jednu filmsku eru

Preminula je Ann Blyth, cijenjena glumica i pjevačica te jedna od posljednjih preživjelih zvijezda zlatnog doba Hollywooda. Umrla je prirodnom smrću u 98. godini života. Blyth je ostavila neizbrisiv trag u filmskoj povijesti, ponajviše svojom nezaboravnom i zastrašujuće uvjerljivom ulogom Vede Pierce u klasiku "Mildred Pierce", za koju je kao tinejdžerica zaradila nominaciju za Oscara i osigurala si mjesto među glumačkim velikanima.

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Uloga života

Rođena kao Anne Marie Blythe 16. kolovoza 1928. u New Yorku, svoj je talent pokazivala od najranije dobi. Karijeru je započela kao dijete na radiju i u dječjoj opernoj kući, da bi s tek trinaest godina debitirala na Broadwayu u hvaljenoj drami "Straža na Rajni". Njezin talent nije prošao nezapaženo te je ubrzo potpisala ugovor s Universalom, gdje je glumila u nizu lakih mjuzikala. Ipak, ključni trenutak njezine karijere dogodio se kada ju je Universal posudio studiju Warner Bros za ulogu koja će joj zauvijek promijeniti život.

Sa svega šesnaest godina dobila je ulogu Vede, manipulativne i beskrupulozne kćeri Joan Crawford u filmu "Mildred Pierce" (1945). Njezina izvedba bila je toliko snažna i šokantna da je potpuno zasjenila njezinu dotadašnju sliku slatke tinejdžerice. Akademija ju je prepoznala nominacijom za Oscara za najbolju sporednu glumicu, čime je postala jedna od najmlađih nominiranih glumica u povijesti. Iako na setu glume majku i kćer čiji je odnos ispunjen gorčinom, Blyth i Crawford su u stvarnosti razvile duboko prijateljstvo i međusobno poštovanje.

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Tragedija na vrhuncu

Upravo kada joj se smiješila blistava budućnost, sudbina je imala drugačije planove. Samo nekoliko dana nakon završetka snimanja filma "Danger Signal" 1945. godine, Ann Blyth doživjela je tešku nesreću. Tijekom odmora na jezeru Arrowhead, pri padu sa sanjki slomila je leđa. Prognoze su bile crne; liječnici su predviđali da možda više nikada neće hodati. Uslijedio je dug i bolan oporavak koji je trajao više od godinu i pol dana, a provela ga je u gipsu i invalidskim kolicima.

U tom teškom razdoblju veliku podršku pružila joj je upravo Joan Crawford, koja joj je dopustila da koristi njezin bazen za vježbe i rehabilitaciju. Nedugo nakon oporavka, suočila se s novim udarcem - smrću majke, koja je preminula od raka samo mjesec dana prije njezinog osamnaestog rođendana.

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Unatoč svim nedaćama, Blyth je pokazala nevjerojatnu snagu. Vratila se na filmsko platno i nastavila graditi uspješnu karijeru. Ostvarila je zapažene uloge u filmovima poput "Brute Force", "Mr. Peabody and the Mermaid" te kao mlađa verzija lika Bette Davis u "Another Part of the Forest". Pedesetih godina potpisuje za MGM, gdje njezin operni glas dolazi do izražaja u raskošnim mjuziklima kao što su "The Great Caruso", "Rose Marie" i "Kismet". Ironično, u biografskom filmu "The Helen Morgan Story", njezine vokalne dionice su sinkronizirane glasom pjevačice Gogi Grant, unatoč tome što je Blyth bila školovana pjevačica.

Nakon filma "The Helen Morgan Story" (1957), Blyth se postupno povukla s velikog platna, posvetivši se kazalištu, televiziji i obitelji. Udala se 1953. za dr. Jamesa McNultyja, s kojim je imala petero djece i ostala u braku sve do njegove smrti 2007. godine. Povremeno se pojavljivala u popularnim serijama poput "Zone sumraka" i "Ubojstvo, napisala je", a posljednju ulogu odigrala je 1985. godine. Ostatak života provela je daleko od svjetala reflektora, okružena djecom, unucima i praunucima.