Mario ide u svemir: Nastavak koji je čekao cijeli svijet napokon stigao u hrvatska kina
Radnja filma nastavlja se na događaje iz prvog dijela, ali ovaj put priča dobiva potpuno novu dimenziju
Nakon tri godine iščekivanja, dugonajavljivani nastavak planetarno popularnog hita Super Mario Bros. Film napokon je stigao i u hrvatska kina. Novi animirani spektakl, Super Mario Galaxy Film, donosi još veću, vizualno raskošniju i emotivniju priču koja kultne likove vodi ravno u svemir.
Hrvatska premijera održana je 31. ožujka u zagrebačkom kinu Cineplexx City Center One East, gdje se okupio velik broj uzvanika i obožavatelja franšize. Poseban trenutak večeri bila je poruka koredatelja Michaela Jelenica, koji je istaknuo svoje podrijetlo riječima: “Ponosan sam Hrvat”, što je izazvalo oduševljenje publike.
Film potpisuju Jelenic i Aaron Horvath, isti dvojac koji stoji iza prvog dijela iz 2023. godine, globalnog fenomena koji je zaradio više od 1,3 milijarde dolara. Produkciju i ovog puta predvodi Chris Meledandri iz Illuminationa, u suradnji s legendarnim Shigerom Miyamotom iz Nintenda.
Poznati likovi u novim avanturama
Radnja filma nastavlja se na događaje iz prvog dijela, ali ovaj put priča dobiva potpuno novu dimenziju. Mario i Luigi upoznaju omiljenog lika Yoshija te zajedno s princezom Peach i Toadom kreću na uzbudljivo putovanje kroz galaksiju. Na tom putu suočavaju se s Bowserom i njegovim sinom Bowserom Jr., ali i upoznaju misterioznu Rosalinu, čime se svijet franšize dodatno širi i obogaćuje.
Film traje 98 minuta i donosi kombinaciju humora, akcije i emocije, uz spektakularne vizualne efekte po kojima je Illumination već poznat. Posebna zanimljivost je i uključivanje likova iz šireg Nintendo univerzuma, što će zasigurno razveseliti dugogodišnje fanove.
U kinima od 1. travnja
U originalnoj, engleskoj verziji glasove likovima posuđuju velika imena poput Chrisa Pratta, Anye Taylor-Joy, Jacka Blacka i Donalda Glovera. Hrvatsku sinkronizaciju potpisuje Rubikon Sound Factory, uz glasove domaćih glumaca poput Tina Rožmana, Ognjena Milovanovića i Fabijana Pavla Medvešeka.
Super Mario Galaxy Film u hrvatska kina službeno je stigao 1. travnja 2026., i to u sinkroniziranoj verziji na hrvatskom jeziku, kao i u originalnoj verziji s titlovima. Gledatelji ga mogu pogledati u formatima RealD 3D i IMAX, što dodatno naglašava njegovu spektakularnu svemirsku avanturu.
