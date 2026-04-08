SPEKTAKL GODINE

Mario ide u svemir: Nastavak koji je čekao cijeli svijet napokon stigao u hrvatska kina

Mario ide u svemir: Nastavak koji je čekao cijeli svijet napokon stigao u hrvatska kina
Foto: Photo credit: Nintendo and Illum

8.4.2026.
Photo credit: Nintendo and Illum
Nakon tri godine iščekivanja, dugonajavljivani nastavak planetarno popularnog hita Super Mario Bros. Film napokon je stigao i u hrvatska kina. Novi animirani spektakl, Super Mario Galaxy Film, donosi još veću, vizualno raskošniju i emotivniju priču koja kultne likove vodi ravno u svemir.

 

Hrvatska premijera održana je 31. ožujka u zagrebačkom kinu Cineplexx City Center One East, gdje se okupio velik broj uzvanika i obožavatelja franšize. Poseban trenutak večeri bila je poruka koredatelja Michaela Jelenica, koji je istaknuo svoje podrijetlo riječima: “Ponosan sam Hrvat”, što je izazvalo oduševljenje publike.

Film potpisuju Jelenic i Aaron Horvath, isti dvojac koji stoji iza prvog dijela iz 2023. godine, globalnog fenomena koji je zaradio više od 1,3 milijarde dolara. Produkciju i ovog puta predvodi Chris Meledandri iz Illuminationa, u suradnji s legendarnim Shigerom Miyamotom iz Nintenda.

Poznati likovi u novim avanturama

Radnja filma nastavlja se na događaje iz prvog dijela, ali ovaj put priča dobiva potpuno novu dimenziju. Mario i Luigi upoznaju omiljenog lika Yoshija te zajedno s princezom Peach i Toadom kreću na uzbudljivo putovanje kroz galaksiju. Na tom putu suočavaju se s Bowserom i njegovim sinom Bowserom Jr., ali i upoznaju misterioznu Rosalinu, čime se svijet franšize dodatno širi i obogaćuje.

Film traje 98 minuta i donosi kombinaciju humora, akcije i emocije, uz spektakularne vizualne efekte po kojima je Illumination već poznat. Posebna zanimljivost je i uključivanje likova iz šireg Nintendo univerzuma, što će zasigurno razveseliti dugogodišnje fanove.

U kinima od 1. travnja

U originalnoj, engleskoj verziji glasove likovima posuđuju velika imena poput Chrisa Pratta, Anye Taylor-Joy, Jacka Blacka i Donalda Glovera. Hrvatsku sinkronizaciju potpisuje Rubikon Sound Factory, uz glasove domaćih glumaca poput Tina Rožmana, Ognjena Milovanovića i Fabijana Pavla Medvešeka.

Super Mario Galaxy Film u hrvatska kina službeno je stigao 1. travnja 2026., i to u sinkroniziranoj verziji na hrvatskom jeziku, kao i u originalnoj verziji s titlovima. Gledatelji ga mogu pogledati u formatima RealD 3D i IMAX, što dodatno naglašava njegovu spektakularnu svemirsku avanturu.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Tko će biti novi James Bond? Jedan redatelj predlaže Sydney Sweeney

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
Pročitaj i ovo
