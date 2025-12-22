Bez ovih filmova Božić je mnogima nezamisliv: Jeste li ih sve pogledali?

Blagdansko doba sa sobom donosi miris cimeta, toplinu doma i nezaobilaznu tradiciju gledanja božićnih filmova. Svake godine iznova se vraćamo istim naslovima koji nas podsjećaju na djetinjstvo, bude nostalgiju i unose dašak čarolije u naše dnevne boravke. Od urnebesnih komedija do dirljivih drama, ovi su filmovi postali dio našeg kolektivnog sjećanja i neizostavan ritual koji upotpunjuje božićni ugođaj.

Donosimo vam pregled deset najomiljenijih filmskih klasika koji su s pravom zaslužili svoje mjesto na vječnoj listi božićnih favorita.

1. Sam u kući (Home Alone, 1990.)

Priča o osmogodišnjem Kevinu McCallisteru, kojeg brojna obitelj slučajno zaboravi kod kuće prilikom odlaska na božićno putovanje u Pariz, postala je sinonim za božićni film. Kevinova početna sreća zbog iznenadne slobode brzo se pretvara u avanturu života kada mora obraniti kuću od dvojice nespretnih provalnika, Harryja i Marva. Kroz niz genijalnih i komičnih zamki, ovaj film slavi dječju snalažljivost i važnost obitelji, a Macaulay Culkin je preko noći postao globalna zvijezda.

Foto:

Zanimljivost: Scena u kojoj pauk tarantula hoda po licu glumca Daniela Sterna (Marv) bila je stvarna. Kako ne bi preplašio pauka, Stern je svoj legendarni vrisak morao odglumiti u tišini, a zvuk je dodan kasnije u postprodukciji.

Najpoznatiji božićni serijal Sam u kući možete pratiti na RTL-u i na platformi Voyo

2. Čudesan život (It's a Wonderful Life, 1946.)

Ovaj bezvremenski klasik Franka Capre smatra se jednim od najboljih filmova svih vremena i nezaobilaznim dijelom božićnog programa. Priča prati Georgea Baileyja, očajnog poslovnog čovjeka koji na Badnjak pomišlja na samoubojstvo. Tada se pojavljuje njegov anđeo čuvar Clarence, koji mu pokazuje kako bi svijet izgledao da se nikada nije rodio. Kroz dirljivo putovanje, George shvaća koliko je njegov život zapravo bio važan i bogat. Film je topla priča o nadi, iskupljenju i snazi zajedništva.

Foto: Imdb

Zanimljivost: Iako ga danas smatramo remek-djelom, film je u vrijeme izlaska bio komercijalni neuspjeh. Kultni status stekao je tek desetljećima kasnije zahvaljujući čestim televizijskim prikazivanjima, a Američki filmski institut proglasio ga je najinspirativnijim filmom svih vremena.

3. Kako je Grinch ukrao Božić (How the Grinch Stole Christmas, 2000.)

Temeljen na slavnoj knjizi Dr. Seussa, ovaj film u režiji Rona Howarda donosi priču o ciničnom i mrzovoljnom Grinchu koji prezire Božić i odluči ga ukrasti stanovnicima Tkograda. U ulozi zelenog čudovišta briljira Jim Carrey, čija je energična i komična izvedba postala zaštitni znak filma. Ipak, dobrota malene Cindy Lou Who uspijeva otopiti njegovo hladno srce i pokazati mu pravi smisao Božića.

Foto: Supplied By Lmk/ipa/ipa/profimedia

Zanimljivost: Proces nanošenja Grinchove maske i kostima trajao je toliko dugo i bio je toliko neugodan da je Jim Carrey morao proći obuku kod stručnjaka iz CIA-e koji agente uči kako izdržati mučenje.

4. Zapravo ljubav (Love Actually, 2003.)

Ova britanska romantična komedija postala je moderni božićni klasik. Film isprepliće deset različitih priča o ljubavi koje se odvijaju u Londonu tijekom užurbanih tjedana uoči Božića. S impresivnom glumačkom postavom koja uključuje Hugha Granta, Emmu Thompson, Colina Firtha i Keiru Knightley, film istražuje ljubav u svim njezinim oblicima – romantičnu, obiteljsku, platonsku i neuzvraćenu. Njegova toplina, humor i optimizam čine ga savršenim filmom za blagdansko raspoloženje.

Foto: Universal Studios/entertainment Pictures/profimedia

Zanimljivost: Redatelj i scenarist Richard Curtis prvotno je zamislio dvije odvojene priče, jednu s Hughom Grantom i drugu s Colinom Firthom. Kasnije ih je odlučio spojiti i nadodati još priča, stvarajući tako prepoznatljivu mozaičnu strukturu filma.

Omiljeni božićni ljubavni film Zapravo ljubav možete gledati na platformi Voyo

5. Vilenjak (Elf, 2003.)

Šarmantna komedija o Buddyju, čovjeku kojeg su kao bebu slučajno odnijeli na Sjeverni pol i odgojili kao vilenjaka. Kada odraste i shvati da se ne uklapa, Buddy odlazi u New York kako bi pronašao svog biološkog oca. Will Ferrell je nezaboravan u ulozi naivnog i vječno optimističnog Buddyja, čiji dječji entuzijazam i ljubav prema Božiću unose kaos, ali i radost u cinični svijet odraslih.

Foto: Supplied By Lmk/ipa/ipa/profimedia

Zanimljivost: Umjesto korištenja skupih računalnih efekata, redatelj Jon Favreau koristio je staromodne filmske trikove poput prisilne perspektive kako bi stvorio iluziju da je Buddy puno veći od ostalih vilenjaka u radionici Djeda Mraza.

6. Božićna priča (A Christmas Story, 1983.)

Smještena u 1940-e, ova nostalgična komedija prati devetogodišnjeg Ralphieja Parkera, čija je jedina božićna želja zračna puška Red Ryder. Njegovi pokušaji da uvjeri roditelje, učiteljicu pa čak i Djeda Mraza u trgovačkom centru nailaze na isti odgovor: "Ispucat ćeš si oko!". Film na duhovit i topao način prikazuje čari djetinjstva i obiteljskih blagdana te je u SAD-u stekao kultni status.

Foto: United Archives/impress/united Archives/profimedia

Zanimljivost: Scenarij filma temelji se na nizu poluautobiografskih priča koje je pisac Jean Shepherd tijekom 1960-ih objavljivao u časopisu Playboy.

7. Polar Express (The Polar Express, 2004.)

Ovaj vizualno impresivan animirani film vodi nas na čarobno putovanje dječaka koji na Badnju večer počinje sumnjati u postojanje Djeda Mraza. Uskoro se pred njegovom kućom zaustavlja tajanstveni vlak koji ga vodi na Sjeverni pol. Film, temeljen na istoimenoj slikovnici, poznat je po inovativnoj "motion capture" tehnologiji i poruci o važnosti vjere i čuvanju dječje čarolije.

Foto: Warner Bros. Pictures/hollywood Archive/profimedia

Zanimljivost: Glumac Tom Hanks posudio je glas za čak šest različitih likova u filmu, uključujući glavnog dječaka (kao naratora), njegovog oca, konduktera, skitnicu, Scroogea i samog Djeda Mraza.

8. Čudo u 34. ulici (Miracle on 34th Street, 1947.)

Priča o simpatičnom starcu Krisu Kringleu, koji dobije posao Djeda Mraza u robnoj kući Macy's i tvrdi da je onaj pravi, osvojila je srca publike diljem svijeta. Kada njegovu tvrdnju dovedu u pitanje, cijeli slučaj završi na sudu, gdje odvjetnik pokušava dokazati nemoguće. Ovaj film je dirljiva oda vjeri, dobroti i čaroliji Božića koja se može dogoditi kada joj otvorimo srce.

Foto: Ha/hollywood Archive/profimedia

Zanimljivost: Scene parade u filmu snimljene su tijekom stvarne Macy's parade za Dan zahvalnosti 1946. godine. Glumac Edmund Gwenn, koji glumi Krisa Kringlea, doista je bio u ulozi Djeda Mraza na jednom od paradnih vozila.

9. Bijeli Božić (White Christmas, 1954.)

Ovaj raskošni mjuzikl prati dvojicu vojnih prijatelja, uspješne zabavljače nakon Drugog svjetskog rata, koji se udružuju s pjevačkim sestrinskim duom kako bi spasili propadajući hotel svog bivšeg generala u Vermontu. Film je ispunjen spektakularnim plesnim i pjevačkim točkama, a naslovna pjesma "White Christmas" Irvinga Berlina postala je najprodavaniji singl svih vremena.

Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd/alamy/profimedia

Zanimljivost: Pjesma "White Christmas" prvi je put izvedena u filmu "Holiday Inn" iz 1942. godine, gdje ju je također pjevao Bing Crosby. Upravo je za taj film osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

10. Umri muški (Die Hard, 1988.)

Iako se svake godine vodi rasprava je li "Umri muški" uopće božićni film, činjenica je da se radnja odvija na Badnjak tijekom božićne zabave. Njujorški policajac John McClane (Bruce Willis) dolazi u Los Angeles kako bi se pomirio sa suprugom, no nađe se usred terorističke otmice u neboderu Nakatomi Plaza. Za mnoge, ovaj akcijski klasik postao je neizostavan dio alternativne blagdanske tradicije.

Foto: Supplied By Lmk/landmark/profimedia

Zanimljivost: Uloga Johna McClanea prvotno je ponuđena brojnim tadašnjim zvijezdama, uključujući Arnolda Schwarzeneggera, Sylvestera Stallonea, pa čak i Franka Sinatru, prije nego što je pripala Bruceu Willisu.

Tražite nove božićne favorite? Ovi filmovi donose drukčiju blagdansku čaroliju

Za sve one koji žele osim božićnih filmskih klasika otkriti nove blagdanske favorite, donosimo pažljivo odabranu listu božićnih filmova koji će zadovoljiti svakog ljubitelja blagdanske atmosfere — od romantičnih komedija i obiteljskih drama do toplih priča punih humora i nostalgije. Sve na jednom mjestu ih možete pogledati na platformi Voyo

Ovo je Božić (This Is Christmas)

Topla priča o dvoje stranaca koji se svakodnevno susreću u vlaku. Iako se jedva poznaju, svakodnevno dijele istu rutinu, ista lica i male rituale koji postaju dio njihovog dana. Kako se približavaju blagdani, među njima se počinju javljati topli, nenametljivi trenuci koji otkrivaju da su im susreti možda posebniji nego što misle. Sitne zgode s ostalim putnicima, smijeh i zajednička iskustva pretvaraju njihovu uobičajenu vožnju u nešto neočekivano lijepo. Obavezno pogledajte divan film 'Ovo je Božić'

Josip i Marija (Joseph & Mary)

Inspiriran biblijskom pričom, film donosi intiman pogled na odnos Josipa i Marije tijekom najpoznatije noći u povijesti. Radnja se fokusira na ljudsku stranu njihove priče – brige, strahove i nadu. Snimljen je u toplim tonovima, s naglaskom na emocije i simboliku. Film potiče na razmišljanje o pravom značenju Božića i o snazi vjere u neizvjesnim trenucima. Idealno za gledatelje koji vole mirnije, refleksivne blagdanske priče.

Djed Mraz & Co. (Santa & Co.)

Kada se vilenjaci razbole baš pred Božić, Djed Mraz mora sam riješiti cijeli kaos koji prijeti blagdanskoj isporuci poklona. Film spaja humor, toplinu i francuski duh koji ga čini drukčijim od tipičnih božićnih priča. Glavni lik, simpatično zbunjeni Djed Mraz, prolazi kroz niz smiješnih prepreka u svijetu koji mu je potpuno stran. Uz šarolike likove i laganu satiru, priča donosi blagdansku poruku o suradnji i dobroti. Savršen izbor ako tražite nešto drugačije od holivudskih klasika.

Čudo ljubavi (A Goodwink Christmas)

Ova romantična priča prati Kate (Katherine Barrell), uspješnu poslovnu ženu koja nasljeđuje obiteljski pansion u gradiću punom božićne čarolije. Iako razmišlja o prodaji imanja, suradnja s lokalnim stolarom Samom (Matt Cohen) mijenja njezin pogled na život. Film Čudo ljubavi istražuje teme zajedništva, ljubavi i snage obitelji. Uz predivne snježne prizore i toplu atmosferu, ovo je idealan film za blagdansko opuštanje.

Božićno okupljanje (Long Lost Christmas)

Julia (Taylor Cole) otkriva da ima izgubljenog člana obitelji i kreće na putovanje puno iznenađenja kako bi ga pronašla prije Božića. Tijekom avanture, Julia upoznaje ljude koji joj pomažu u pronalaženju pravog značenja obitelji i blagdana. Film Božićno okupljanje vodi gledatelje na emotivno putovanje, puno nade, ljubavi i topline. Hoće li Hayley uspjeti pronaći ono što traži i ispuniti majčin san o obiteljskom okupljanju, vidjet ćemo u dirljivoj blagdanskoj priči koja nas podsjeća na važnost obitelji i zajedništva. Božićno okupljanje donosi čaroliju Božića i pokazuje koliko su naši najbliži ključni za istinsku sreću.

Mali dlakavi Božić (Furry Little Christmas)

Veterinar iz užurbanog New Yorka preseli se u mirni gradić u Vermontu, nadajući se pronaći malo božićnog duha koji mu je u velikom gradu izmaknuo. U novoj sredini upoznaje lokalnu liječnicu, a njihova se povezanost razvija kroz zajednički trud da pripreme savršene blagdane za cijelu zajednicu. „Mali dlakavi Božić“ donosi toplu priču o ljubavi, zajedništvu i susretima koji se dogode onda kada ih najmanje očekujemo.

Okus Božića (A Taste of Christmas)

Romantična komedija Okus Božića donosi priču o Emily, koja se vraća u rodni grad kako bi preuzela bakinu pekarnicu. Međutim, suočava se s izazovom – mora privući dovoljno kupaca prije Božića kako bi spasila obiteljski posao. Situaciju dodatno otežava jaka konkurencija lokalne megatrgovine. No, adventski kalendar s ljubavnim pismima, koji obećava otkriti identitet tajanstvenog pošiljatelja na Božić, unosi tračak nade i romantike u njezin život.

Pepeljugin Božić (A Cinderella Christmas)

Romantična komedija Pepeljugin Božić donosi priču o Angie, marljivoj zaposlenici agencije za organizaciju događaja, koja godinama radi u sjeni svoje ambiciozne sestrične Candace. Kada Candace iznenada završi na bolovanju, Angie prvi put dobiva priliku pokazati što zna - i to na glamuroznom Božićnom balu koji vodi bogati, ali povučeni neženja Nicholas Carmichael. Pepeljugin Božić na svjež i čaroban način reinterpretira klasičnu bajku te donosi humor, dozu napetosti i nepresušni izvor romantike.

Dvanaest dana do Božića (On The Twelfth Day of Christmas)

Božićna romantična drama Dvanaest dana do Božića prati Maggie, koja odluči razveseliti svoju dugogodišnju simpatiju Mitcha slanjem anonimnih blagdanskih darova. Njezina tajna gesta ubrzo privuče pažnju cijele zajednice, pa se Maggie neočekivano nađe u središtu priče o darivanju i božićnoj čaroliji. Kroz niz toplih i nepredvidivih događaja, otkriva koliko ljubav i male geste mogu imati moćan utjecaj. Kako se Božić približava, Maggie i Mitch suočavaju se s vlastitim osjećajima i izazovima koji ih zbližavaju. Film naglašava važnost nesebičnosti, povezanosti i dobrote u blagdansko vrijeme. Dvanaest dana do Božića donosi nježnu, toplu priču o tome kako jedan dar može promijeniti nečiji život.

Božićna zabranjena ljubav (A Star Crossed Christmas)

U „Božićnoj zabranjenoj ljubavi“ pratimo dvije suparničke obitelji, Spruces i Pines, vlasnike božićnih farmi koje su već generacijama u svađi. Usred blagdanskog kaosa, Julie Pine i Rick Spruce — nasljednici obitelji — nenamjerno se zaljubljuju, ne znajući da pripadaju suprotnim stranama. Njihova romansa ubrzo postaje tajna koju moraju pažljivo skrivati kako ne bi izazvali novi val sukoba. Dok se blagdani približavaju, njih dvoje otkrivaju koliko ljubav može biti snažna, ali i koliko je teško suprotstaviti se obiteljskim očekivanjima.

Bilo da preferirate smijeh, romantiku, akciju ili klasičnu dramu, ovi filmovi nude za svakoga ponešto. Udobno se smjestite, pripremite kokice i dopustite da vas još jednom ponese čarolija Božića na ekranu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska vojska spasila Božić: Djeda Mraza doveli moćnim Black Hawkom, djeca oduševljena