Nevjerojatna večer u Zagrebu: Salome oduševila publiku u krcatoj Tvornici kulture
Salome je oduševila Zagreb iskrenim cabaretom o životu, identitetu i hrabrosti
Svečana premijera stand up cabareta „Iznenada Salome“ koji 27. studenog stiže u HKD na Sušaku, ispunila je zagrebačku Tvornicu kulture u utorak do posljednjeg mjesta, uz opće oduševljenje publike. Uz brojnu publiku svih generacija, glumicu, komičarku i svestranu umjetnicu Salome došle su podržati i brojne javne osobe, njene kolege i prijatelji.
Premijeru su tako iz VIP redova pratili Alka Vuica, Sanja Doležal, Anđa Marić, Zoran Aragović, Nina Kleflin, Karmela Vukov Colić, Željko Königsknecht, Danijel Despot i mnogi drugi.
Rijeka također u iščekivanju
„Najljepše se vratiti doma!“, poručila je Salome jučer domaćoj publici sa scene Tvornice kulture, a kako doznajemo iz agencije Zvjezdica Petra koja je organizator hrvatske turneje cabareta „Iznenada Salome“, u Rijeci vlada izuzetno zanimanje publike za ovaj autorski uradak popularne Rabljanke. Ulaznice se jako dobro prodaju i očekuje se da predstava bude vrlo brzo rasprodana.
Iščekivana riječka izvedba ovog beskrajno duhovitog komada mogla bi se zapravo zvati i „Iz(nenada) Salome“ jer svi koji 27. studenog odluče večer provesti u HKD-u na Sušaku sa Salome, iz prve ruke mogu čuti njenu iskrenu priču o životu nakon promjene spola. Salome svojim cabaretom uistinu ruši sve predrasude i bez filtera otkriva kako je živjeti kao javna transrodna osoba na našim prostorima.
Ulaznice za cabaret „Iznenada Salome“ u Rijeci u prodaji se mogu naći u sustavu Eventim.hr, a mogu se kupiti i u Dallas Music Shopu Rijeka, kao i na svim prodajnim mjestima u sklopu Eventimove prodajne mreže.
POGLEDAJTE VIDEO: Prva jugoslavenska drag queen kod Mojmire: 'Moraš živjeti ono što osjećaš, i onda je čovjek sretan'