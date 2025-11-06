Nevjerojatna večer u Zagrebu: Salome oduševila publiku u krcatoj Tvornici kulture

Svečana premijera stand up cabareta „Iznenada Salome“ koji 27. studenog stiže u HKD na Sušaku, ispunila je zagrebačku Tvornicu kulture u utorak do posljednjeg mjesta, uz opće oduševljenje publike. Uz brojnu publiku svih generacija, glumicu, komičarku i svestranu umjetnicu Salome došle su podržati i brojne javne osobe, njene kolege i prijatelji.

Premijeru su tako iz VIP redova pratili Alka Vuica, Sanja Doležal, Anđa Marić, Zoran Aragović, Nina Kleflin, Karmela Vukov Colić, Željko Königsknecht, Danijel Despot i mnogi drugi.

Rijeka također u iščekivanju

„Najljepše se vratiti doma!“, poručila je Salome jučer domaćoj publici sa scene Tvornice kulture, a kako doznajemo iz agencije Zvjezdica Petra koja je organizator hrvatske turneje cabareta „Iznenada Salome“, u Rijeci vlada izuzetno zanimanje publike za ovaj autorski uradak popularne Rabljanke. Ulaznice se jako dobro prodaju i očekuje se da predstava bude vrlo brzo rasprodana.

Iščekivana riječka izvedba ovog beskrajno duhovitog komada mogla bi se zapravo zvati i „Iz(nenada) Salome“ jer svi koji 27. studenog odluče večer provesti u HKD-u na Sušaku sa Salome, iz prve ruke mogu čuti njenu iskrenu priču o životu nakon promjene spola. Salome svojim cabaretom uistinu ruši sve predrasude i bez filtera otkriva kako je živjeti kao javna transrodna osoba na našim prostorima.

Ulaznice za cabaret „Iznenada Salome“ u Rijeci u prodaji se mogu naći u sustavu Eventim.hr, a mogu se kupiti i u Dallas Music Shopu Rijeka, kao i na svim prodajnim mjestima u sklopu Eventimove prodajne mreže.

