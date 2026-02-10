FREEMAIL
Jennifer Lopez objavom iz teretane pokazala trbušnjake i otkrila tajnu svoje zamamne figure

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia

Ova snažna, motivacijska poruka savršeno sažima filozofiju koja stoji iza njezine dugovječne karijere

10.2.2026.
17:48
Antonela Ištvan
Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia
Glazbena i filmska ikona Jennifer Lopez (56) svojom je posljednjom objavom na Instagramu podsjetila milijune pratitelja na važnost discipline i jednostavnog pristupa životu, a sve to dok je pokazivala zavidnu tjelesnu formu koja prkosi njezinim godinama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Zavidna forma i jednostavna poruka

Na seriji fotografija objavljenih iz privatne teretane, J.Lo pozira u pripijenom sportskom kompletu tamnoljubičaste boje koji ističe njezine trbušne mišiće i besprijekornu figuru. Samouvjerenim pogledom u kameru mobitela, pjevačica i glumica odaje dojam potpune fokusiranosti. Ipak, ono što je privuklo najviše pažnje nije samo njezin izgled, već poruka koja stoji iza fotografija. Uz kratak opis "Neka bude jednostavno…", Lopez je podijelila i sliku s citatom: "Cilj je jednostavan. Biti bolji nego jučer. Svakog. Dana."

Ova snažna, motivacijska poruka savršeno sažima filozofiju koja stoji iza njezine dugovječne karijere. Reakcije obožavatelja bile su trenutačne i očekivano oduševljene. U komentarima su se nizale pohvale, potvrđujući kako je J.Lo i dalje izvor inspiracije svojim pratiteljima diljem svijeta koji se dive njezinoj predanosti i neumornoj energiji.

Intenzivan tempo usred životnih promjena

Lopez se trenutno nalazi usred svoje druge velike turneje u Las Vegasu, nazvane "Up All Night Live in Las Vegas", koja će trajati do kraja ožujka 2026. godine. Paralelno s napornim rasporedom nastupa, aktivno snima i novu romantičnu komediju Office Romance, u kojoj glumi uz Bretta Goldsteina. Njezina posvećenost održavanju vrhunske forme očito je ključna za izdržavanje tako zahtjevnog profesionalnog tempa.

Jennifer Lopez objavom iz teretane pokazala trbušnjake i otkrila tajnu svoje zamamne figure
Foto: B4859/avalon/profimedia

Ova demonstracija snage i fokusa dolazi nešto više od godinu dana nakon njezinog razvoda od glumca Bena Afflecka (53) u siječnju 2025. godine. Čini se da je Lopez to razdoblje iskoristila za "novi početak", kako su mediji izvijestili nakon što je početkom godine kupila novu vilu vrijednu osamnaest milijuna dolara. Njezina predanost vježbanju i osobnom rastu pokazuje kako je usmjerena na budućnost, što je potvrdila i nedavnim zapaženim pojavljivanjima na dodjeli nagrada Grammy i Zlatni globus, gdje je ponovno dominirala crvenim tepihom.

 

POGLEDAJTE VIDEO: 

