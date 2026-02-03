'Svadba' je najgledaniji hrvatski film svih vremena! Evo koliko je karata prodano

Hit film 'Svadba' ostvario je povijesni rezultat – od zagrebačke premijere 20. siječnja 2026. do nedjelje 1. veljače 2026. prodao je 378 007 ulaznica, uključujući i pretprodaju, uz rekordan prihod u iznosu od 2.740.374 eura.

Riječ je o najvećem rezultatu koji je jedan kinoprikazivač ikada ostvario u regiji u tako kratkom vremenskom razdoblju – kako po broju prodanih ulaznica, tako i po ukupnom prihodu te prosječnoj cijeni ulaznice.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Hit film 'Svadba' s vrha je srušila legendarnu Brešanovu komediju 'Kako je poče rat na mom otoku' i postala najgledaniji hrvatski film svih vremena. No tu nije kraj – 'Svadba' je sada i drugi najgledaniji film ikad u hrvatskim kinima, odmah iza Titanica. Ogroman interes publike potvrđuje i eksplozivan rast broja projekcija: s 113 ekrana u prvom vikendu na čak 142 u drugom.

Film je režirao Igor Šeregi, a veliki doprinos ovom fenomenu dao je i impresivan glumački ansambl, predvođen Reneom Bitorajcem, Draganom Bjelogrlićem, Lindom Begonjom, Vesnom Trivalić, Anđelkom Stević Žugić, Rokom Sikavicom, Nikom Grbelja, Markom Grabežom, Srđanom Žikom Todorovićem, Dejanom Aćimovićem, Snježanom Sinovčić Šiškov i Jelisavetom Sekom Sablić, uz niz istaknutih glumaca koji su filmu dali dodatnu težinu i širinu, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić. Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić.

