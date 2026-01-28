Emma Heming o Bruceu Willisu: 'Nema pojma da ima demenciju i drago mi je zbog toga!'

Glumac Bruce Willis (70) nema nikakvu svijest o tome da ima demenciju, a njegova supruga Emma Heming Willis (47) kaže da je zahvalna na toj njegovoj nesvjesnosti.

Emma je gostovala u epizodi podcasta “Conversations With Cam” gdje je otvoreno govorila o dijagnozi frontotemporalne demencije zvijezde “Umri muški” i o tome kako se on s time nosi. Objasnila je da on jednostavno “nije povezao stvari” te da je ona sretna zbog toga.

Kaže kako Bruce ima anosognoziju, stanje koje opisuje kao situaciju “u kojoj mozak ne može prepoznati što mu se događa”, zbog čega Bruce smatra da je s njim sve u redu i da je njegovo trenutačno stanje za njega normalno. Emma ističe da je Bruce i dalje “prisutan” te da zna tko su ona i članovi njegove obitelji.

Kao što je poznato, obitelj omiljenog glumca otkrila je 2023. godine da mu je dijagnosticirana frontotemporalna demencija (FTD), nakon što su 2022. javno podijelili njegovu prvotnu dijagnozu afazije. Otkad je saznao za svoje zdravstveno stanje, nije se vratio glumi.

Aktivizam kao potpora

Emma, koja je postala glavna njegovateljica i glasnogovornica obitelji čiji članovi se suočavaju s demencijom, poziva druge da podijele svoja iskustva u cilju stvaranja zajednice podrške, a posvetila se podizanju svijesti o ovoj teškoj bolesti. Svoje je iskustvo pretočila i u knjigu "Neočekivano putovanje: Pronalaženje snage, nade i sebe na putu njegovatelja".

Foto: Jason Mendez/getty Images/profimedia

"Izašla sam s tog pregleda potpuno shrvana... Nisam znala kako ću se s time nositi uz naše dvije male kćeri.", kazala je nakon što je obitelj saznala dijagnozu. Osim što se posvetila zagovaranju, Emma je donijela i teške privatne odluke. U jednom od ranijih intervjua otkrila je da je Brucea preselila u zasebnu, prizemnu kuću s timom za cjelodnevnu njegu kako bi mu olakšala kretanje i osigurala mirnije okruženje.