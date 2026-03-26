INES BOJANIĆ /

Dugo je nismo vidjeli, no sada je objavila fotografiju u društvu četiriju istaknutih glumica

Dugo je nismo vidjeli, no sada je objavila fotografiju u društvu četiriju istaknutih glumica
Foto: PIXSELL

Mnogi su primijetili da je Ines danas teško prepoznati na prvi pogled

26.3.2026.
15:46
Hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Ines Bojanić (50) ostavila je trag u brojnim domaćim serijama poput 'Ljubav u zaleđu', 'Obični ljudi' i 'Zora Dubrovačka', a nakon dulje pauze prošle se godine nakratko pojavila u epizodnoj ulozi u seriji 'U dobru i zlu'. Posljednjih desetak godina više je okrenuta kazalištu, ističući kako joj upravo taj medij donosi najveće profesionalno zadovoljstvo, dok se istovremeno povukla iz javnosti i posvetila mirnijem obiteljskom životu.

Ipak, nedavno je ponovno privukla pažnju na društvenim mrežama, gdje se pojavila na zajedničkoj fotografiji s kolegicama. Fotografiju je objavila Ornela Vištica (35) uz kratak opis “Glumice”, a na njoj su i Mia Begović, Ana Maras Harmander i Anita Matić Delić, koje su se okupile na brunchu kod Ane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obje glumice članice su ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh, a njihovo prijateljstvo potvrđuje bliske veze unutar zagrebačke glumačke zajednice.

Mnogi su primijetili da je Ines danas teško prepoznati na prvi pogled. Nekada prepoznatljiva kao dugokosa plavuša, već neko vrijeme nosi tamniju kosu i kraću bob frizuru.

U privatnom životu, Bojanić je od 2008. godine u braku s filmskim montažerom Davorom Švaićem, s kojim ima dvoje djece – kćer Katju i sina Martina. Odmak od televizijskih projekata bio je, kako je ranije isticala, svjesna odluka kako bi se više posvetila obitelji.

 

