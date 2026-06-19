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SRETNE VIJESTI /

Anne Hathaway objavila da očekuje treće dijete usred najzaposlenije godine u karijeri

Anne Hathaway objavila da očekuje treće dijete usred najzaposlenije godine u karijeri
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Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji iz cijelog svijeta u komentarima su joj uputili čestitke i lijepe želje

19.6.2026.
18:50
Antonela Ištvan
MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
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Oskarovka Anne Hathaway (44) podijelila je sretne vijesti sa svojim pratiteljima na Instagramu. U dirljivom videu otkrila je da sa suprugom Adamom Shulmanom očekuje treće dijete. Uz jednostavan opis "Baby I'm Yours" i istoimenu pjesmu, glumica je na elegantan i topao način najavila prinovu. U kadar je ušetala s rukama preko trbuha, a onda otkrila trudnički trbuščić uz širok osmijeh.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anne Hathaway (@annehathaway)

 

Pet filmova i treće dijete

Ova osobna objava dolazi u vrijeme iznimno bogate profesionalne godine za Hathaway. Godina 2026. trebala bi biti jedna od njezinih najproduktivnijih, s čak pet najavljenih filmskih izdanja koja pokazuju njezinu glumačku svestranost. Publika će je moći gledati u psihološkom pop-trileru "Mother Mary", dugoiščekivanom nastavku "Vrag nosi Pradu 2", epskom filmu Christophera Nolana "The Odyssey", znanstveno-fantastičnom trileru "The End of Oak Street" te adaptaciji popularnog romana "Verity".

Glumica, koja se proslavila ulogom u filmu "Princezini dnevnici" 2001. godine, očito uspješno balansira između zahtjevne holivudske karijere i obiteljskog života. Hathaway i Shulman, dizajner nakita i glumac, vjenčali su se 2012. godine i već imaju dva sina, Jonathana i Jacka. Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji iz cijelog svijeta u komentarima su joj uputili čestitke i lijepe želje.

Dok je obožavatelji s nestrpljenjem očekuju u nizu novih filmskih uloga, ovaj sretan trenutak podsjetnik je na njezinu drugu, jednako važnu ulogu majke.

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