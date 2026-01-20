Ana Uršula Najev podijelila fotografiju svoje majke. Ne biste vjerovali koliko godina slavi

Glumica Ana Uršula Najev (28) raznježila je svoje pratitelje emotivnom objavom kojom je obilježila rođendan svoje majke, a mnoge je pritom oduševila njezina mladolikost.

Foto: Screenshot Instagram/@aunajev

Na društvenoj mreži Instagram podijelila je nekoliko fotografija, među kojima i onu na kojoj pozira uz majku, uz koju je teško povjerovati da je slavljenica proslavila 54. rođendan. „Ova djevojčica je moja majčica i danas slavi rođendan, a ja je volim do neba“, napisala je Ana Uršula uz objavu. „Gospođa ima 54 godine, jeste li realni?“, dodala je Najev u šali.

Foto: Instagram Story Screenshot/@aunajev

Foto: Screenshot Instagram/@aunajev