U nedjelju 10. ožujka održat će se najvažnija i najiščekivanija dodjela nagrada u filmskoj industriji - Oscari 2024. Dan koji svi s nestrpljenjem očekuju. Povodom ovogodišnje 96. ceremonije svaki dan sve do nedjelje donosimo vam neke od najzanimljivijih priča koje se vežu za ovu najpoznatiju i najspektakularniju filmsku nagradu. U trećem tekstu pišemo o Hattie McDaniel prvoj Afroamerikanki koja je dobila Oscar

Hattie McDaniel zaslužila je tog zlatnog Oscara svojom izvrsnom izvedbom 'Mammy' u Prohujalo s vihorom. Da ste joj vidjeli lice kad se popela na pozornicu i uzela zlatni trofej, kose ukrašene gardenijama, lica koje sjaji od sreće, dotjerana kraljevski. Njezin govor je jedan od najboljih govora ikada održanih na Akademiji, napisala je Louella Parsons, američka tračerska kolumnistica, koja je izvještavala s 12. dodjele Oscara održane u hotelu Ambassador u Los Angelesu. 29. veljače 1940.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Svi su smatrali da je Hattie McDaniel, prva Afroamerikanka - dobitnica Oscara, svoj zlatni kipić za ulogu sluškinje zasluženo držala u rukama. No unatoč svekolikom divljenju ova vrsna glumica doživjela je veliko poniženje čim je došla na dodjelu. Nisu joj dali da uđe u svečanu salu s bijelcima, već su joj naredili da pričeka u drugoj prostoriji. Cijelo vrijeme dodjele nije mogla sjediti sa svojim kolegama glumcima već je sjedila za izdvojenim stolom, a i nakon primljenog Oscara otpraćena je za svoj stol u posebnom segregiranom dijelu dvorane za crnce.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Hattie koja se cijelog života susretala s rasizmom i rasnom segregacijom sve je stoički podnijela. Nakon primljenog Oscara obratila se publici biranim riječima:

“Akademijo filmske umjetnosti i znanosti, kolege iz filmske industrije, cijenjeni gosti. Ovo je jedan od najsretnijih trenutaka u mom životu. Želim se ponaosob zahvaliti svima koji su sudjelovali u donošenju odluke o ovoj nagradi, koja me je učinila vrlo, vrlo poniznom, i koja će mi služiti kao svjetionik za sve što ću raditi ubuduće. Iskreno se nadam da ću uvijek biti na korist svojoj rasi i filmskoj industriji. Moje srce je prepuno da bih vam mogla reći kako se osjećam. Hvala vam i Bog vas blagoslovio".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedina crna dobitnica do pojave Whoopi Goldberg

No segregirani stol nije bio jedini udarac za Hattie McDaniel. Studio Metro-Goldwyn-Mayer nije ju pozvao ni na premijeru filma u Atlanti kao ni ostale Afroamerikance koji su se pojavili u filmu. Studio nije želio probleme sa zakonima države Georgije koja je u to vrijeme podržavala rasnu segregaciju. Clark Gable koji je u filmu glumio glavni lik i bio jedna od najvećih zvijezda, oštro je prosvjedovao. Čak je i uvjetovao svoj dolazak dolaskom kolegice. McDaniel pak nije htjela dalje podizati tenzije. Ispričala se nemogućnošću dolaska te nagovorila Gablea da se ipak pojavi na premijeri.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Marina Vuletić u svojoj knjizi Oscar između tradicionalnosti i progresivnosti piše o prvoj afroameričkoj dobitnici najvažnijeg filmskog kipića sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Publika je najtoplije dočekala krupnu Hattie McDaniel, prvu crnu nominanticu, odmah i dobitnicu, koja je za tu priliku ukrasila kosu sa šest velikih cvjetova, oko pozamašnog tijela ovila zelenu baršunastu maramu i žestoko zaplakala od sreće. Iako joj je ova nagrada dala mogućnosti za glumačko izražavanje rijetko dostupne crnim glumicama tog doba, bilo je jasno da njezin izbor nije značio neke promjene u Hollywoodu što se tiče rasne tolerancije. To je potvrđivala činjenica da je Hattie sve do pojave Whoopi Goldberg više od pola stoljeća kasnije, ostala jedina crnkinja koja je osvojila glumačkog Oscara, ali i to što joj nije bilo dopušteno da bude nazočna svečanoj premijeri filma u Atlanti. Bila je jednostavno rečeno, sastavni dio jednog velikog filma i kao takvoj na trenutak su joj se otvorila vrata Hollywooda”, piše Marina Vuletić u svojoj knjizi Oscar između tradicionalnosti i progresivnosti.

Kipić joj ukraden i nikad nije pronađen

Hattie McDaniel je umrla od raka dojke 1952. godine. Čak i nakon smrti bila je žrtvom rasizma. Vlasnik groblja "Hollywood Cemetery", gdje je pokopano mnogo filmskih glumaca, nije uslišio njenu želju da joj tu bude posljednje počivalište. U to vrijeme na groblju je bilo pravilo - samo za bijelce. Nepravdu je 1998. godine pokušao ispraviti novi vlasnik. Htio je njezine posmrtne ostatke prebaciti, no njezina obitelj nije dopustila. Zato je na groblju podigao veliki spomenik i na 47. godišnjicu njezine smrti pozvao javnost na ceremoniju posvete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

McDaniel je porukom ostavila kipić Oscara sveučilištu Howard u Washingtonu. No on je ukraden tijekom studentskih nemira 1960. godine. Nikad nije pronađen.

Prošla je 51 godina dok i druga Afroamerikanka nije dobila Oscara za glumu. To je bila Whoopi Goldberg za sporednu ulogu u filmu "Duh".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte video: Ni Margot Robbie ni Leonardo Di Caprio: Tko sve (ni)je nominiran za Oscara? Kritičari za Direkt o favoritima