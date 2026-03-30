Čiji je talent i ljepotu naslijedila Ana Rucner? 'Ona je moj ponos, moja kraljica'

Najpoznatija hrvatska violončelistica, Ana Rucner (43) na Instagramu je podijelila fotografiju svoje majke Snježane, a objava je oduševila pratitelje.

"'Moja predivna majka #bezfiltera", napisala je Rucner u objavi.

Prošli mjesec njezina majka Snježana proslavila je rođendan, a Ana joj je posvetila emotivnu objavu i pjesmu

"Na današnji dan rodila se moja mama. Žena zbog koje postojim. Zbog koje sviram. Sretan rođendan, mama", napisala je.

Tko je njezina majka?

Snježana je rođena je 1955. i kao i kćer, ugledna je violončelistica. Ana je uvijek otvoreno pričala koliko je povezana s majkom od koje je naslijedila talent, ali i ljepotu.

"Moja majka je moj ponos, moja kraljica. Uvijek je bila požrtvovna i brižna osoba prema svima, a brata i mene uvijek je stavljala ispred svega. Ona je moja najbolja prijateljica", rekla je jednom prilikom Rucner.

Uoči Božića, majka i kći umjetnica zajedno su izvele bezvremensku skladbu "Holy Night". Svaka u svojoj državi snimila je pjesmu, ali zajedno su povezane kroz pjesmu.

"Majka i kći. Glazba kao veza. Božić kao dom - gdje god bile. Bože, čuvaj sve koje volimo, gdje god bili. Sretan vam i blagoslovljen Božić", poručila je Rucner u objavi.

Zakletom neženji 30 godina mlađa ukrala srce

Ana je osam godina bila u braku s pjevačem Vladom Kalember (72). Upoznali su se u Splitu gdje je Kalember svirao s Četiri asa, a ondje je i Ana nastupala.

"Bio je party poslije toga, koji je uključivao i švedski stol. Svi smo se bacili na hranu, a netko je sa strane krasno svirao violončelo", ispričao je Vlado, a kada se počelo šuškati da su u vezi, par je to skrivao.

Kada se počelo šuškati da su u vezi, Ana i Vlado su to skrivali. Njihova ljubav nije dugo ostala skrivena, 2006. godine par se u tajnosti oženio, a ubrzo nakon dobili su sina Dariana (19).

'On je moj crkveni muž, otac mog dijeteta'

Brak im je potrajao osam godina sve dok se nisu sporazumno rastali 2014. godine. Ana se oglasila na društvenim mrežama i potvrdila kraj njihove ljubavi.

"U potpunom mirnom i krajnje prijateljskom razgovoru donijeli smo zajedničku odluku da nakon gotovo deset godina zajedničkog života, krenemo dalje svatko svojim putem. Preko zajedničkog odvjetnika smo podnijeli zahtjev za razvod braka. Iako se razvodimo, među nama nije došlo do kraja ljubavi. Volimo se i poštivat ćemo se i dalje na malo drugačiji način i na različitim adresama", napisala je tad.

Ana je o Vladi uvijek lijepo govorila pa nije ni čudo da je par ostao u dobrim odnosima nakon rastave. Jednom prilikom rekla je da su njih dvoje prijatelji i da će ga zauvijek voljeti.

"To je otac mog djeteta s kojim sam dijelila četiri zida deset godina. Da je ne znam što napravio, ja bih i dalje rekla da ga volim i poštujem. To je druga dimenzija, on je moj muž crkveni, otac mog djeteta. Mi se volimo družiti i slažemo se", ispričala je.

