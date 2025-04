Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila je li Hrvoje onaj pravi: 'Lagala bih kad bih rekla...'

Kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', Silvija, komentirala je za RTL.hr njezin odnos s Hrvojem, koji se ponaša pomalo suzdržano. Kako žive zajedno već nekoliko tjedana, priznaje da joj je logično očekivati da će njihov odnos napredovati.

"Po prirodi sam jako pričljiva osoba pa mi se ovo sve činilo čudno za trenutnu fazu odnosa, ali ne zamjeram mu ništa", ističe Silvija.

Kako je bračni par imao zadatak izvlačenja pitanja s ciljem da se bolje upoznaju i otkriju koliko zapravo znaju jedno o drugome, Hrvoje nije reagirao kako je ona očekivala kada ga je pitala o zaljubljenosti.

Sviđa joj se njegova inicijativa

"Njegova reakcija me zbunila i u trenutku sam se zapitala zašto tako gleda na pojam zaljubljenosti i je li ga možda netko povrijedio u prošlosti pa zato tako reagira. Stvarno jako volim ljubav kao emociju pa i osjećaj zaljubljenosti, ali s godinama sam naučila biti oprezna. No ja sam se prijavila u 'Brak na prvu' i odlučila dati šansu ljubavi u ovom eksperimentu, a s Hrvojem sam još u fazi procjenjivanja. Ne mogu reći da sam se zaljubila, ali s obzirom na to koliko Hrvoje i ja imamo sličnosti, lagala bih kad bih rekla bilo što osim da mi se sviđa", priznaje Silvija za RTL.hr i otkriva čime ju je impresionirao: "Stvarno mi se sviđa kad muškarac pokazuje inicijativu i dosljednost, tako da u mom slučaju ništa drugo ne bi ni došlo u obzir. Uostalom, tko ne voli muškarce koji vode?"

Na to što neke kandidatkinje naglašavaju da Silvija daje diplomatske odgovore, ona odgovara: "Žao mi je što se još nismo više družile i upoznale, ali meni je u fokusu građenje odnosa s Hrvojem i nisam uspjela puno vremena provesti s ostalim kandidatima. Srećom, imamo još dovoljno vremena ispred sebe."

Na kraju je za RTL.hr rekla, smatra li da je Hrvoje muškarac za nju: "Od trenutka kad sam rekla: Da, uzimam i kad mi je Hrvoje stavio prsten na ruku - dala sam mu šansu."

