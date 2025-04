Irma iz 'Braka na prvu' podijelila detalje borbe s ovisnošću: Dobila je tešku bitku

Iza simpatične i energične žene, menadžerice razvoja poslovanja i trenerice slobodnog penjanja, Irme Kesner (34), koja sudjeluje u popularnom RTL-ovom showu ''Brak na prvu'', krije se život prepun iskustava, dovoljan da ispuni nekoliko romana. Nakon što je nedavno pred kamerama otvorila dušu i priznala da je jedan period u njezinom životu obilježila ovisnost o drogama, odlučili smo saznati detalje te mukotrpne borbe koja je završila Irminim trijumfom.

Nedavno ste u showu 'Brak na prvu' podijelili vlastito iskustvo s ovisnošću. Je li vam bilo teško o tome pričati pred kamerama?

Važno mi je da se o svemu može otvoreno razgovarati pa nije ni teško, no glas mi je malo titrao dok sam čitala pismo Marku - bilo me strah osude.

Foto: RTL Irma

Tko vam je u tim trenucima bio najveća podrška?

⁠Moje najbolje prijateljice, roditelji, sestra, nitko od njih nije znao što prolazim, no čim sam im rekla da idem na rehabilitaciju, mislim da im je kliknulo zašto sam već neko vrijeme bila povučena i nesretna. Malo su se bojali za mene, no također vjeruju u mene i podržavaju me. Danas slave sa mnom svaku prekretnicu. Kum Vlado i njegova žena Sanja su mi neočekivano pružili veliku podršku.

Foto: RTL

Kako je došlo do toga da se nađete u takvoj situaciji?

⁠Ponekad ako je čovjek nezadovoljan, a ne rješava srž problema, krene se lakšim putem, u želji za promjenom raspoloženja, koristeći droge, lijekove, alkohol, hranu, seks, adrenalin, radoholičarstvo, pa i društvene mreže, tako sam i ja. Objasniti zašto ukratko je teško, no reći ću da sam naučila da je svakom ovisniku zajedničko veliko nezadovoljstvo, osjećaj nepripadanja, pa čak i nesreću ili traumu. U sebi sam morala promijeniti obrazac ponašanja koji sam naučila još kao dijete. Još radim na tome, no ne osjećam više tu nemoć i ljutnju kao prije, što mi je učinilo svakodnevicu vrlo ugodnom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je bilo ključno u vašem oporavku?

Ključno je bilo tražiti pomoć. Cijeli život gladno učim i radim na sebi ali svi imamo "blind spots" i trebamo druge da bi našli istinu koja nije u meni, nije u tebi, nego je negdje između nas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni 'Braka na prvu': Pogledajte trailer

Tekst se nastavlja ispod oglasa