Odnos Alana i Danijele, novog para u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', koji pratimo na RTL-u i Voyu, od početka je krenuo dosta turbulentno, a njih dvoje, oboje dinamičnih karaktera i bez dlake na jeziku, već su se susreli s prvim bračnim problemima.

Trenutačno uživaju na medenom mjestu, kažu da su zadovoljni jedno s drugim, a prilikom zajedničkog opuštanja u bazenu došlo je do nekih razmirica.

"Prestani mi govoriti što da radim", naredila je Danijela suprugu povišenim tonom nakon što ju je pitao kako je to sjela.

Danijela, koja ne podnosi kontrolu i osjećaj 'gušenja' u odnosu, objasnila je što joj točno smeta u Alanovom ponašanju.

"Kad smo bili za oltarom, on je krenuo s time i to se konstantno događa. Super je, predivan i drag, ali odjednom krene i počne mi govoriti kako da hodam, dišem, kako da stojim, držim nogu i jednostavno ne znam što da radim s tim informacijama. To se dogodilo već nekoliko puta. To me nervira", objasnila je Alanu što joj ne odgovara.

Alan je mirno slušao i slagao se s njom dok je iznosila svoje viđenje situacije, pa mu je objasnila da će raditi što ona sama smatra da treba.

"Stavit ću ruku gdje ja hoću. Pa nisam ja lutka! Nemoj mi govoriti za moje dobro. Pusti me. Je*ote. Da, sjela sam tako i sjest ću kako ja hoću. Pusti me da sama ispružim svoje noge."

Nakon rasprave Alan je istaknuo: "To je bila neka svađa. Mislim da je dobro da se koji put porječkamo kako bismo se mogli miriti."

Danijeli se ipak svidjelo kako su brzo i lagano riješili zajednički problem, a primijetila je i da se Alanu možda i svidjelo to što je jasno zauzela svoju stranu i 'postavila ga na mjesto'.

Kako će se nadalje razvijati odnosi između novih i starih parova u sociološkom eksperimentu, ne propustite pogledati u ponedjeljak i utorak na RTL-u, a za one nestrpljive koji žele saznati nove ljubavne zaplete prvi, epizoda će biti dostupna 24 sata ranije samo na Voyo platformi.

