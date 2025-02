Brazilac Tiago iz 'Braka na prvu' promijenio imidž: Za Filipom Glavašem djevojke poludjele zbog iste stvari

Kandidat četvrte sezone popularnog showa ''Brak na prvu'' Tiago Coutinho Nunes, prošlog ljeta se vratio u rodni Brazil nakon šest godina života u Zagrebu gdje je radio u logistici u službi za korisnike. Upravo se iz Zagreba prijavio u emisiju ''Brak na prvu'' kako bi okušao sreću u ljubavi. Tijekom sudjelovanja u showu, Tiago je uplovio u brak sa Slovenkom Tinom Blašković. U početku se činilo da njihova veza ima veliki potencijal te su oboje pokazali želju za nastavkom odnosa i nakon završetka emisije. No, kako su dani prolazili, među njima su isplivale razlike koje su dovele do nesuglasica i na kraju do prekida.

Kada je u pitanju njegov izgled, gledatelji pamte Tiaga po prepoznatljivoj bradi, a nedavno je na društvenim mrežama s pratiteljima podijelio kako je promijenio imidž. Naime, Taigo je obrijao bradu i pustio brkove.

Evo kako bivši sudionik ''Braka na prvu'' izgleda danas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brkovima se okrenuo i naš rukometni reprezentativac Filip Glavaš (27). Stoje li brkovi bolje Filipu ili Tiagu?

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo da je nakon preseljenja je za RTL.hr otkrio da nije siguran koliko će dugo ostati ondje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam siguran koliko dugo jer sam pronašao posao u Brazilu u turizmu, ali također, apliciram za određene druge pozicije. S obzirom na to, samo Bog zna koliko ću dugo ostati u svojoj domovini, ali iskreno, čini se da moj život pripada ovdje", otkrio tada Tiago za RTL.hr.

POGELDAJTE OVAJ VIDEO: Brak na prvu: Darijevi zavjeti šokirali malenku. Bilo je vidljivo da joj je neugodno

Tekst se nastavlja ispod oglasa