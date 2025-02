Tamara iz 'Braka na prvu' otkrila u kakvom je sada odnosu s Filipom

Prošlo je godinu dana od početka emitiranja "Braka na prvu" na RTL-u, a brojni kandidati se povodom toga prisjećaju trenutaka iz showa. Eksperti su u showu spojili Tamaru Razum i Filipa Belića, koji su tada stvorili prijateljski odnos.

Na društvenim mrežama Tamara je otkrila kako trenutno stoje stvari između nje i FIlipa.

"Što je bilo od onog braka od prošle godine? Isto što je i Filip rekao u ovoj sceni - ništa", naglasila je Tamara na društvenim mrežama.

Zahladili odnos

Iako su svi navijali za njihov uspjeh, ovo dvoje su nakon završetka showa znatno zahladili odnosa. Od toga da su gotovo svaki dan provodili skupa do toga da su se jedva čuli jednom tjedno.

"Mi se više ne čujemo. Tako sam prognozirala. Kad je završio reunion, on je nestao tragom i glasom, nestao s lica zemlje. Trebali smo ići na kavu sto puta i svaki put mi kaže da će mi javiti i onda nikako ne javi. To je trajalo jedno pola godine. Onda je bio njegov rođendan i početak emitiranja. Kako je krenulo emitiranje, krenuo me i zvati svaki dan - jedanput, dvaput, triput. To su bili razgovori po pola sata, sat vremena, pred kraj sam ga morala skidati s telefona… U jednom sam ga trenutku pitala bi li se mi uopće čuli da nema emitiranja. Rekao je da bi i govorio kako sam mu jako bitna osoba u životu. Rekla sam mu kako je sve u redu, da mu nisam prioritet, da nema vremena za mene, sve u redu, nismo pola godine išli na kavu… No, emitiranje je sve promijenilo. Kako je bila posljednje epizoda prikazana, kako su prošla još dva dana… opet nema Filipa. Nisam se iznenadila. Znam zaboraviti i da postoji", rekla je Tamara prije nekoliko mjeseci u podcastu kod liječnice Petre Meštrić.

Filip je tada za RTL.hr prokomentirao njezine izjave.

"Tamaru sam zvao na rođendan samo zato jer su Danijela i producentica Ivana dolazile pa da se Tamara ne bi osjetila isključeno, pozvao sam i nju. E tako mi i treba! Uvijek kad želim napraviti dobro djelo, završim u problemu!", rekao je i dodao: "Može li mi netko objasniti koji dio rečenice da ne želim vezu nije jasan?".

