"Brak na prvu", koji možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, pri kraju je, a problemi u showu se samo gomilaju. O njima je progovorila i kandidatkinja Tina Blašković na svom Instagramu.

Problemi su počeli otkad se Alan pred svima odlučio ispričati Karmen.

„Ljudi moji, meni je fakat žao što sam ispao takav kakav sam ispao… Josipe, i tebi isto, Renata, ali najviše se ispričavam Danijeli. Ne znam hoće li joj to doprijeti do glave, nisam ispao muškarac i znam da joj ova isprika neće otvoriti oči…“, rekao je Alan dok su stručnjaci komentirali da nije uvjerljiv.

Nisu čuli ispriku

Nastavio je pričati kako ga je samo Renata razumjela, što se također nije svidjelo stručnjacima jer smatraju kako on time želi reći da su svi ostali pogriješili.

Danijeli je samo bilo žao što je šutjela i nije se zauzela za sebe.

„Da se to dogodilo nekome drugome, rekla bih - čemu plješćemo, halo?!“ Je li to isprika?“ čudila se, no Renata je pohvalila Alana zato što svi griješe.

Foto: RTL

„Renata se obično ne uključuje u javne rasprave, a sad je jako zainteresirana za ovu situaciju, jako involvirana, baš se vidi da brani Alanovu stranu“, rekli su stručnjaci, a Joleta je zanimalo Danijelino mišljenje.

„Uopće nisam čula ispriku. Čula sam kako je rekao Karmen da mu je žao kakav je ispao, a ne da mu je žao što ju je povrijedio, a za sebe nisam čula ništa“, rekla je.

Renati nije bilo jasno kako nije čula ispriku, a Karmen je podržala Danijelu.

„Isprika i ponavljanje tog ponašanja je manipulacija“, objasnila je, a Jole zaključio: „Kome se on ispričao? On se nikome nije ispričao!“ Tina se pobunila što stalno razgovaraju o Danijeli i Alanu, a zanemaruju ostale pa pitala Tamaru što ima s njom i Filipom, koji je potom održao zdravicu: „Ovo je bilo lijepo iskustvo, upoznao sam Tamaru s kojom vjerujem da ću se družiti dugi period života, upoznao prelijepe ljude i stvarno sam zahvalan na tome… Ovo je eksperiment, ali nisam mogao pronaći bolju osobu s kojom bih ga proveo.“

Foto: RTL

Tina je ljuta zbog zauzimanja stava

Tina je prokomentirala način na koji se muškarci zauzimaju za žene u showu.

"Nisam gledala ranč epizode do sad. Zato nisam imala puno za komentirati, ali sad, kad još vidim, da se glas dao muškarcima, koji uopće ne zauzimaju stavove za koje smo se - neke žene unutra borile, onda ne mogu više šutjeti", započela je Tina objavu.

Foto: Instagram

Otkrila je kako su se u showu od svih muškaraca, za nju zauzeli jedino Tiago i Josip.

"Vrijeđalo se Anu, sad Danijelu. Sutra će se vrijeđati mene i tebe. Tko se zauzeo za jedini pravi stav, Josip i Tiago. Za mene su se samo ova dva muškarca zauzela tijekom cijelog showa, takav stav da bih imala sad i pravo komentiranja situacije na ranču", otkrila je Tina.

Foto: Instagram/Tina Blašković

No, posebno je istaknula Josipa kojeg je nazvala primjerom pravog muškarca.

"Josipe, ti si primjer pravog muškarca koji je tad na mjestu napravio jedino pravo i željela bih, da ljudi prepoznaju, kakvom muškarcu se daje prostor za komentirati ovu situaciju u kojoj si ti bio i postupio, i tko nema takvih stavova za uopće imati glas", ispričala je Tina pa se osvrnula i na žene.

Foto: RTL Josip Krolo

"Sramota je isto gledati doma, kako žene ne stoje na strani žena, nego muškarca - tada u emisiji i sad kad se sve ovo odvija online", napisala je na kraju pa označila Danijelu.

