Na posljednjoj zajedničkoj večeri četvrte sezone "Braka na prvu" Alan se pred svima odlučio ispričati Karmen.

„Ljudi moji, meni je fakat žao što sam ispao takav kakav sam ispao… Josipe, i tebi isto, Renata, ali najviše se ispričavam Danijeli. Ne znam hoće li joj to doprijeti do glave, nisam ispao muškarac i znam da joj ova isprika neće otvoriti oči…“, rekao je Alan dok su stručnjaci komentirali da nije uvjerljiv.

Nastavio je pričati kako ga je samo Renata razumjela, što se također nije svidjelo stručnjacima jer smatraju kako on time želi reći da su svi ostali pogriješili.

Danijela je samo bilo žao što je šutjela i nije se zauzela za sebe.

Renata stala na Alenovu stranu

„Da se to dogodilo nekome drugome, rekla bih - čemu plješćemo, halo?!“ Je li to isprika?“ čudila se, no Renata je pohvalila Alana zato što svi griješe.

„Renata se obično ne uključuje u javne rasprave, a sad je jako zainteresirana za ovu situaciju, jako involvirana, baš se vidi da brani Alanovu stranu“, rekli su stručnjaci, a Joleta je zanimalo Danijelino mišljenje.

„Uopće nisam čula ispriku. Čula sam kako je rekao Karmen da mu je žao kakav je ispao, a ne da mu je žao što ju je povrijedio, a za sebe nisam čula ništa“, rekla je.

Renati nije bilo jasno kako nije čula ispriku, a Karmen je podržala Danijelu.

„Isprika i ponavljanje tog ponašanja je manipulacija“, objasnila je, a Jole zaključio: „Kome se on ispričao? On se nikome nije ispričao!“ Tina se pobunila što stalno pričaju o Danijeli i Alanu, a zanemaruju ostale pa pitala Tamaru što ima s njom i Filipom, koji je potom održao zdravicu: „Ovo je bilo lijepo iskustvo, upoznao sam Tamaru s kojom vjerujem da ću se družiti dugi period života, upoznao prelijepe ljude i stvarno sam zahvalan na tome… Ovo je eksperiment, ali nisam mogao pronaći bolju osobu s kojom bih ga proveo.“

Stigla su pisma stručnjaka s pitanjima za partnere i Mura je pitala Marka je li se spreman preseliti zbog ljubavi.

Priznao je da je spreman, a Mura dodala: „Vidim nas možda u Čakovcu.“ Marko je pitao za njezin najdraži trenutak u eksperimentu, a njoj je to bilo njihovo vjenčanje kad se dogodio prvi klik.

Tamara je pitala Filipa što bi napravio drukčije da se može vratiti na početak. „Ne bih ništa promijenio jer smo ispali super i stvarno mi je prelijepo bilo s tobom i poslije ćemo se družiti i biti super“, rekao je Filip koji je pitao Tamaru kako to da se nije trudila, kad je podvukao crtu i rekao da su prijatelji, nego se pomirila s tim, a ona je rekla ne trči za zatvorenim vratima ako nisu barem malo odškrinuta.

Tina je pitala Tiaga kad su njegovi osjećaji postali ozbiljni, a on je rekao nakon prve svađe. Njegovo je pitanje bilo je li spremna žrtvovati imidž zbog ljubavi da bi na kraju rekla da joj je Tiago najbitniji.

Jole tvrdi da Karmen laže

Jole je pitao Karmen je li mu ikad dala priliku da joj je približi, ona je rekla da je, ali i da je odbijao svaki 'normalan' razgovor. Jole je rekao da laže i da šuti.

Karmen je isto željela znati je li joj se i u jednom trenutku pokušao približiti i kada je to bilo, a Jole je otkrio da je to bilo od prvog trenutka kad ju je ugledao. „Kad su Karmen i Jole u istoj prostoriji, osjeća se strašna netrpeljivost“, rekao je Lovre.

Renata je pitala Josipa što može učiniti da bi se jednako kao i on potrudila oko eksperimenta, no on nije imao nikakve zamjerke i stručnjaci su primijetili njegovo duboko razočaranje. Josipovo pitanje za Renatu je bilo je li ušla u eksperiment otvorenog srca i spremna da joj se dogodi ljubav ili je dignula zidove i prije nego što ga je upoznala. Ona misli da nema zidove, a ako ih i ima - treba joj osoba koja ih zna srušiti.

„Drag si mi i zavoljela sam te, ali samo na prijateljskoj razini“, još jednom je naglasila dok ostali misle kako ga je cijelo vrijeme držala na laganoj vatri i davala mu lažnu nadu.

Alan je pitao Danijelu bi li nakon svega što su prošli i dalje dijelila eksperiment s njim, a ona je rekla da ne bi.

„Ona se ne zna nositi s ovim eksperimentom, ona deset godina nije bila u vezi. Žene koje su same, a koje navrše 40 godina i nabave si psa, ta se neće ženiti više nikad“, rekao je vidno povrijeđeni Alan. Danijela je pitala je li Alan bio iskren kad je rekao da je razvio osjećaje prema njoj, a on je rekao da nije. Stručnjaci su rekli da je njegov odgovor revolt na njezin, a i ostali mu nisu vjerovali.

Lovre je želio znati može li Klara staviti u njegove cipele i zamisliti s čime se on sve nosio, ona nije znala što bi mu odgovorila i stručnjaci su shvatili da je njezin odgovor potvrda da nije ni razmišljala o njemu. Klara je pitala njega u kojem je trenutku najviše pomislio da će postati ljubavni par, a on je rekao - nula!

Alan je kod kuće pričao da mu je bilo naporno zbog isprika koje su ljudi očekivali od njega. Renata i Josip također su razgovarali o tome i Josipu nije bilo jasno zašto se Alan ispričavao Renati. „Zato što je dečko pristojan“, rekla je.

Tina razvila jake osjećaje prema Tiagu

Danijela nije shvaćala zašto je Alan govorio Karmen da nije ispao muškarac, a nije se ispričao što ju je povrijedio te kako je čula da je za nju rekao da je jako teška osoba oko koje se on jako trudi. Naglasila je da nije čula pravu ispriku, ali tada je Alanu bilo dosta. „Pun mi je kufer ovoga! Ozbiljno ti kažem. Neću ti se više ispričavati, ne zaslužuješ to“, rekao je i dodao da je primio previše niskih udaraca. Objašnjavao joj je i kako zna da će joj ujutro oprostiti, a Danijela nije mogla vjerovati da tako brzo mijenja ponašanje, osobnost i ego.

Bliži se kraj sociološkog eksperimenta, kao i presudni trenuci u kojima svaki par ima pravo na poseban posljednji spoj. Tina i Tiago išli su izrađivati predmete od gline i odlučili su se za pinky promise, što lijepo simbolizira kraj i njihovo obećanje.

Tina priznaje da joj pinky promise puno znači i da je shvatila kako je razvila jake osjećaje prema Tiagu. „Ništa mi nije bilo teško raditi s Tinom“, rekao je Tiago i otkrio kako već smišljaju planove za budućnost jer Tina živi u Kopru, a on u Zagrebu.

Dok su se šetali, Marko je pričao kako da osjećaj kao da su Mura i on već godinama u braku, a vrijeme im brzo prolazi.

„Uživamo u svakom zajedničkom trenutku i prijava u eksperiment bila nam je najbolja odluka u životu“, rekli su vjerujući da će im vani biti još i ljepše i bolje. Klara i Lovre zabavljali su se u igraonici, Alan i Danijela bili su u spa centru, a Renata i Josip išli su na spoj Teslom, no on nije bio raspoložen.

„Ne priča mi se uopće i ne da mi se više glumiti ovu farsu i te budalaštine. Eksperiment me iscrpio fizički, ali prije svega na mentalnoj razini i trebat će mi neko vrijeme da se emocionalno ponovno napunim jer sam potpuno ispražnjen - emocije su sve isplivale“, rekao je i dodao da nema više nikakva nadanja da će Renata i on završiti skupa.

Lovre je na kavi primijetio da ga Klara namjerno ispituje koje još sve verzije njega postoje jer zna da se jako naljutio na Tamaru kada mu je to rekla, no on joj je dao do znanja da ga više ne može isprovocirati. Tina i Tiago došli su provjeriti kako napreduje njihova skulptura pinky promise i bili su oduševljeni…

