Recept za uspješan brak? Tajna leži u jednoj riječi, a otkrio ju je Dean Pelić

Dean Pelić (36) kolumnist je autor, voditelj, maneken i nova zvijezda pete sezone popularne RTL-ove emisije ''Brak na prvu'' u kojoj će preuzeti ulogu eksperta, uz podršku doktorice i magistrice psihoterapije Ivu Stasiow (50) te psihologa, poslovnog trenera i poduzetnika Mateja Sakomana. Ova tročlana ekipa stručnjaka postat će ključna podrška kandidatima u sociološkom eksperimentu Brak na prvu, koji se bavi pitanjem ljubavi, partnerstva i brakova. Evo što je Dean otkrio u intervjuu za RTL.hr.

Što se samog početka showa tiče, Dean ističe kako je potpuno smiren te nema treme.

"Nimalo treme. Imam dugogodišnje iskustvo pred kamerama, gotovo cijeli život, kao i iskustvo komunikacije i rada s ljudima. Za ulogu se nisam posebno pripremao, malo jesam na platformi Voyo gledao neke sezone iz drugih zemalja, s obzirom na to da ne mogu reći da sam baš pratio Brak na prvu prije ovoga. Zapravo sam jedva čekao da krenemo sa snimanjem i sada jedva čekam da krene prikazivanje."

Deanovo samopouzdanje i iskustvo sigurno će biti od velike koristi parovima kojima će pružiti stabilnost i savjete koji im mogu pomoći u rješavanju izazova u braku.

Prijateljski i otvoreni pristup velika je prednost

Dean je za RTL.hr na pitanje misli li da je njegova prednost to što ima otvoren pristup u komunikaciji s ljudima odgovorio sljedeće:

"Da, gledam to iz svoje perspektive; kako bih htio da netko sa mnom razgovara da je situacija obrnuta. Prijateljski, otvoreno, razumljivo. Moji pratitelji i moji čitatelji su na takav pristup već naučili kroz moje knjige i objave i tako me i znaju. I takav i jesam. Drugi se i najbolje otvaraju nekome tko 'priča njihovim jezikom' i tko ih razumije jer zna o čemu pričaju i jer je to isto prošao, onda ta sama komunikacija i ne može biti drugačija od prijateljske, otvorene i ležerne. Ali s naglaskom da uvijek nađemo neko rješenje, odnosno, zaključak na kraju."

Ključ za uspješnu vezu i brak

Dean smatra da je ključ za uspješnu vezu, pa tako i brak, komunikacija.

"Komunikacija, koje nedostaje u svim segmentima društva, ne samo braka. Jer ljudi ne razgovaraju. Ljudi ne postavljaju prava ili gotovo nikakva pitanja prije nego što se upuste u vezu bilo koje vrste, odnosno, brak. Pitanja poput financija, zajedničkih planova, gdje se vide u budućnosti po pitanju posla, djece, moguće selidbe, toliko je toga potrebno proći prije nego što se odluče na korak ozbiljnije veze, odnosno, braka. Ali ljudi danas uopće ne komuniciraju. A naročito ne komuniciraju kada nastane neki problem. A tada je potrebno najviše komunicirati. Guraju to pod tepih, misle da će se riješiti samo od sebe i da jedno drugo mogu čitati misli kada je riječ o prepoznavanju problema. Toliko se toga može riješiti tako jednostavno; kada bi samo malo više razgovarali, a malo manje šutjeli kada je riječ o bitnim stvarima", rekao je Dean za RTL.hr.

Peta sezona društvenog eksperimenta ''Brak na prvu'' uskoro na platformi Voyo i RTL-u!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Nova sezona 'Braka na prvu' donosi velike promjene: Uskoro na RTL-u i platformi Voyo!