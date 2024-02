Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' koji gledamo na RTL-u te 24 sata ranije online na platformi Voyo, i dalje je u tonu trzavica između Alena i Ane, koja je u prošloj epizodi na ceremoniji pred svima ispričala detalje njihove svađe. Naime, Ana je otkrila da joj Alen nije samo rekao da ona nije njegov tip žene, već joj je pokazao i fotografiju bivše cure kako bi vidjela kakve djevojke voli.

Pitali smo Alena Vlahovića koji je točno njegov tip žene, što misli o svojoj supruzi, ostalim kandidatima, ali i zašto mu se svidjela Nikolina.

Koji je vaš tip žene?

Moj je tip žena s kojom kliknem u nekom trenutku. Nisam opterećen bojom kose, visinom i sličnim stvarima, ali jednostavno me nešto mora zainteresirati. Smatram da imam dovoljno iskustva u životu da to mogu procijeniti već na prvu, a i uvijek se na kraju to i pokazalo ispravnim. Jednostavno imam viziju što želim u životu.

Koje su vaše najbolje vrline? A mane?

Teško mi je o sebi govoriti na taj način. Ljudi koji me poznaju mjerodavniji su za to pitanje od mene samog.

Foto: RTL Foto: RTL Nikolina, Brak na prvu

Zbog čega vam se sviđa Nikolina?

Snimanje je trajalo dugo, a za stolom smo imali prilike razgovarati o raznim stvarima. Svidjela mi se njezina energija. Teme razgovora su nam bile takve da sam shvatio da imamo dosta sličnih interesa.

Kako ste se osjećali zbog komentara na društvenim mrežama nakon vjenčanja?

Iskreno ne čitam komentare, a oni koji su i došli do mene, nisu me previše taknuli. Ništa loše Ani nisam rekao, nisam bio bezobrazan, niti sam koristio ružne riječi.

Mislite li da je javnost sada više na vašoj ili Aninoj strani?

Žalostan mi je općenito takav stav. Došli smo u show da bismo uživali zajedno s drugom stranom, a ne da stvaramo 'strane'. Ana se prijavila očekujući jedno, ja drugo. Nismo krivi ni ona, ni ja, ali tu smo gdje jesmo.

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

Što mislite o Lovri? Tiagu? Filipu?

Lovre će uvijek imati moju podršku jer je ljudina i zaslužuje lijepe stvari u životu. Tiago se ponio kako se ponio, no raspravili smo to. Filip je pokazao koliki je čovjek na prvoj večeri, i to mu nikad neću zaboraviti. Kad su dotične osobe mislile da će s većinom dobiti udaranje po meni, dobile su kontru.

Što mislite o Klari i Tini?

Klara i ja imamo korektan prijateljski odnos, a Tinu ne bih komentirao. Sve ćete vidjeti u showu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ana frustrirana odnosom s Alenom: 'Umoran si otkako smo se upoznali! Mi nismo cimeri, daj malo truda!'