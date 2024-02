U intrigantnom RTL-ovom sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', koji sada možemo pratiti i putem streaming platforme Voyo, eksperti su spojili Anu Jakuš i radijskog voditelja Alena Vlahovića. No, kako vrijeme prolazi, njihov odnos postaje sve napetiji.

Već na samoj ceremoniji vjenčanja između njih se pojavio problem - Alenu je Anin fizički izgled bio glavna prepreka, a kasnije je priznao da ga privlači i kandidatkinja Nikolina.

Foto: RTL Foto: RTL Ana i Alen, Brak na prvu

Na prvoj zajedničkoj večeri kandidata, Ana je otvorila temu njihovog narušenog odnosa, iako je Alen odlučio da je s njegovom isprikom ta tema zatvorena.

Optužio ju je da stvara nepotrebnu dramu, a Ana je u intervjuu za Net.hr otkrila što misli o njihovom odnosu, Alenovoj izjavi o Nikolini te odnosima drugih parova.

Jeste li bili povrijeđeni kada vam je Alen rekao da niste njegov tip žene? Kakve misli su vam prolazile kroz glavu?

"Ne mogu reći da me povrijedilo kada mi je Alen rekao da nisam njegov tip žene, ali me pogodilo, definitivno to nisam očekivala u tom trenutku. Sasvim je u redu što mu se nisam svidjela, no mogli smo o tome razgovarati na drugačiji način. Nije mi puno toga prolazilo kroz glavu u tom trenutku jer sam još uvijek bila pod dojmom cijelog dana, a i njegove izjave."

Zašto mu niste dozvolili da se ispriča?

Pogrešno je reći da mu nisam dozvolila da se ispriča. Prikazan je samo mali dio toga kako se situacija odvijala. Željela sam da on i ja u miru razgovaramo, bez kamera, o tome kako ćemo dalje. S obzirom na to da nisam ono što je očekivao, željela sam znati na čemu sam, možemo li ići dalje kroz ovaj projekt kao dvoje normalnih ljudi, odnosno, prijateljski."

Foto: Instagram Foto: Instagram Ana Jakuš, Brak na prvu

Mislite li da ste pretjerali s reakcijom?

"Možda se ljudima čini moja reakcija pretjeranom, ali ja na to ne gledam tako. Žao mi je što je to ispalo kao moja gruba reakcija jer inače sam vrlo tolerantna i mirna osoba, ali to što sam danima gledala i slušala kako se pokušava ispričati samo dok su kamere uključene i traži dodatna snimanja istog prešlo je i moje granice."

Što mislite o Filipu?

"O Filipu nemam loše mišljenje iako smo loše počeli. Smatram da je dobar dečko samo što još uvijek nije spreman pokazati svoju nježniju stranu."

Je li vas povrijedilo kada ste čuli da se vašem 'suprugu' sviđa druga kandidatkinja, Nikolina?

"Nisam znala da je izjavio da mu se sviđa Nikolina, ali zašto ne, ona je jedna vrlo kvalitetna žena pa ako je osvoji, želim im sreću."

Koja bi djevojka iz showa najviše odgovarala Alenu, po vašem mišljenju?

"Ne znam koja bi mu kandidatkinja više odgovarala, nismo o tome razgovarali."

Koji vam se muški kandidat najviše sviđa?

"Ne mogu izdvojiti nekog od kandidata da mi se sviđa više, ali mi se sviđa kako se neki od njih odnose prema svojim partnericama."

Foto: RTL Foto: RTL Ana I Alen, Brak na prvu

Kakav je vaš idealan muškarac?

"Nemam svoj idealni tip muškarca, uvijek me privuče nešto drugo kod karaktera osobe, može se poklopiti da su fizički slični, a i ne mora."

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15

