Nikolina Dianežević je u emisiji 'Brak na prvu' koji pratimo na RTL-u i dan ranije na Voyu u braku s Antonom, no zapela je za oko jednom drugom kandidatu - Alenu. On je, naime, na zajedničkoj večeri svih kandidata rekao da je Nikolina njegov tip, a to je sada za RTL.hr komentirala i sama Nikolina.

Nikolinu je iznenadila njegova izjava

"Polaskana sam komplimentom od bilo koje osobe, pa tako i Alena, uvijek je lijepo čuti da se nekome sviđaš - no to mi ne predstavlja zaista ništa više od samog komplimenta. Malo me iznenadilo doduše, jer nisam tako nešto uopće očekivala", rekla je oduševljena Nikolina za RTL.hr koja je Alena opisala kao dečka na mjestu.

"Alen mi se tijekom prve večere u zajedničkom razgovoru činio kao dečko na mjestu, ali kako je večer odmicala, kad sam shvatila koliko tenzija postoji između njega i Ane, bilo mi ih je žao oboje jer su se našli u nezavidnoj situaciji. To je bio moj prvi dojam", rekla je Nikolina.

Nedugo nakon toga je u u razgovoru za RTL.hr govorila o tome kako je protekla prva zajednička večera, a nikako joj se nije svidjelo to što je bilo puno zadiranja u tuđu intimu.

"Zadovoljna sam kako je protekla prva večera iako mi nije bilo drago što su se neki ljudi našli na tapeti i što se moralo prokopati po intimi drugih parova - ali na kraju krajeva, ovo je reality show i tu smo da javno prikažemo razvoj naših odnosa. Žao mi je što je Ana bila povrijeđena, ali žao mi je i stigme i loših komentara koja radi iskrenosti prati Alena. Ne mislim da je loš dečko, ali svakako je mogao malo drugačije i možda empatičnije iskomunicirati svoje dojmove o Ani. No, ja nisam ničiji sudac ni porota, poštujem jednog i drugog i mogu razumjeti stajališta oboje."

Eksperti su primijetili odličnu energiju tijekom večere, a Nikolina je naglasila da je to zato jer je jedva čekala vidjeti ostale parove.

"Da, osjećala sam se zaista super jer sam se jako veselila što ću konačno vidjeti ostale parove, pogotovo djevojke i što ćemo svi zajedno proćakulati o dosadašnjim dogodovštinama", rekla je Nikolina koja je priznala da s Antonom tijekom večere nije puno razgovarala jer više vole pričati u privatnosti svoga doma nego pred kamerama.

